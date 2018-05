Mit "Assassin's Creed Origins" konnte sich Ubisofts wertvollste Marke Ende vergangenen Jahres halbwegs rehabilitieren. Der Trick dabei: Anstatt wie sonst üblich jedes Jahr ein neues Assassinen-Abenteuer zu bringen, setzt man ein Jahr aus und nutzte die zusätzliche Zeit für Feintuning. (Ubisoft)

Einem angeblichen Leak auf „Reddit“ zufolge kommt das nächste „Assassin's Creed“ wohl schneller als erwartet: Sollte der anonyme Post Recht behalten, stünde die Veröffentlichung des mit „Odyssey“ untertitelten Spiels bereits für diesen Sommer an. Das soll angeblich vom für „Assassin's Creed Unity“ verantwortlichen Entwickler-Team stammen und im antiken Griechenland angesiedelt sein, außerdem würden Schiffsgefechte wie in „Assassin's Creed 4“ wieder eine zentrale Rolle spielen. Hier spricht der Leak sogar von der Möglichkeit, ganze Flotten aufzubauen. Weiterhin dürfe der Spieler seine eigene Crew zusammenstellen und seine Schiffe mithilfe von Upgrades schneller oder kampfstärker machen.

An Land wiederum feiere das „Brotherhood“-System, mit dem man als Chef-Assassine den eigenen Orden aufbaut, seine Rückkehr. Elemente wie das aus „Unity“ bekannte Waffenrad sollen ebenfalls wieder im Spiel sein, Kampfsystem und Steuerung dagegen orientieren sich offenbar am erfolgreicheren „Origins“ vom letzten Jahr.

Durch "Assassin's Creed Unity" setzte nach dem Höhepunkt "Black Flag" der allmähliche Verfall der Serie ein. Schuld waren teils haarsträubende Bugs, Innovations-Armut und die Beschränkung auf eine einzige Stadt als Schauplatz. (Ubisoft)

Ubisoft selber hat den Leak bisher nicht bestätigt - die Informationen sind also mit Vorsicht zu genießen. Was allerdings darauf hindeutet, dass den Fans tatsächlich ein neues Meuchel- und Parkour-Adventure ins Haus stehen könnte, ist eine andere offizielle Ankündigung des Herstellers: Die besagt, dass man noch im laufenden Geschäftsjahr die Fortsetzung einer prominenten Marke bringen wolle. Wie die Fans auf ein neues „Assassin's Creed“ in 2018 reagieren würden, ist allerdings fraglich: 2015 galt die einst so wertvolle Marke als ausgebrannt, darum hatte sich der Hersteller dazu entschlossen, 2016 ein Jahr auszusetzen. Eine Entscheidung, die dem Release von „Origins“ im vergangenen Jahr offensichtlich gutgetan hat.