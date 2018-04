Bis auf den Termin und einen kurzen Teaser-Trailer gibt es zu "Black Ops 4" noch keine Informationen, erste offizielle Details sollen am 17. Mai bekannt gegeben werden. (Activision)

Offenbar hat Activisions Partner-Studio Treyarch Probleme damit, bis zum Verkaufsstart am 12. Oktober ein vollwertiges „Call of Duty“ fertigzustellen: Mehreren US-Medien wie „Kotaku“ und „Polygon“ zufolge wird der nächste Teil der beliebten Shooter-Reihe deshalb nur mit Multiplayer-Inhalten veröffentlicht. „Call of Duty: Black Ops 4“ wäre damit das erste Spiel in der fast 15-jährigen Serien-Geschichte, das ohne Einzelspieler-Modus auskommen muss.

Zwar baut auch „Call of Duty“ schon seit Längerem vor allem auf seine erfolgreichen Mehrspieler-Angebote, aber ähnlich beliebt sind die kinoreif präsentierten Singleplayer-Kampagnen der Reihe. Außerdem muss „Call of Duty“ inzwischen gegen erfolgreiche Multiplayer-Spezialisten wie „PUBG“ und „Fortnite“ antreten: ein Kunststück, das ohne den Mehrwert einer Kampagne selbst der etablierten Action-Marke schwerfallen dürfte. Allerdings würde der Verzicht auf einen teuer zu produzierenden Story-Modus zugleich gewaltige Einsparungen bedeuten.

Angeblich soll „Black Ops 4“ dafür mehr Multiplayer-Features mitbringen als die Serienteile davor, auch ein „Battle Royal“-Modus ist wohl enthalten. Activision selber hat sich bisher nicht zu den Gerüchten geäußert und verweist stattdessen auf die offizielle Präsentation am 17. Mai.