Comedian Chris Tall fordert stets die unmittelbare Reaktion seines Publikums heraus. (TVNOW / Stefan Gregorowius)

In Zeiten, in denen jede zufällige Berührung zum Sicherheitsrisiko wird und selbst Nachbarn sowie Freunde im Freien auf Abstand gehen, können diese Scherze schnell mal ein wenig befremdlich wirken. Doch genau darum geht es in den fünf neuen RTL-Folgen von „Darf er das? Live! Die Chris Tall Show“. Der weitgehend angstbefreite TV-Comedian, der 1991 in Hamburg zur Welt kam und vor allem über RTL-Sendungen, einst aber auch über „TV Total“-Auftritte, bundesweit bekannt wurde, lotet wieder einmal Geschmacksgrenzen aus. Chris Tall lockt seine Mitspieler sowie das Publikum heraus aus der Komfortzone.

Ein ganz kurzer Draht zum Publikum

Chris Tall startet mit seiner Prank-Show in die mittlerweile fünfte Staffel. (TVNOW / Stefan Gregorowius)

In der fünften Staffel zieht der Komiker, der mit provokanten Sprüchen über vermeintliche Randgruppen der Gesellschaft gerne erwartbaren Widerstand erzeugt, auf die Pirsch. Chris Tall scheut dabei auch vor albernen Scherzen und sogenannten „Pranks“, bei denen Unbedarfte vor der Kamera teilweise hereingelegt werden, nicht zurück. Wichtig ist ihm allerdings stets, die Resonanz beim Publikum ungefiltert einzufangen. Die Zuschauer werden damit - etwa über Social-Media-Feedback - zum aktiven Teilnehmer der Show.