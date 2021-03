Mit Natural begann einst die Karriere von Sänger Marc Terenzi (links). Wie er nun per Instagram bekannt gab, wird er gemeinsam mit Kumpel Jay Khan eine neue Boyband gründen. (2015 Gisela Schober/Gisela Schober)

Die große Zeit der Boybands ist zweifellos in den 90-ern zu verorten. Doch wer bringt heute noch die Mädchen zu kreischen? Marc Terenzi und Jay Khan starten erneut einen Versuch - und beleben die musikalische Männer-Kombo neu. In einem von beiden Sängern veröffentlichten Instagram-Video, dass sie beim Carpool-Karaoke zeigt, verkündeten die Musiker, gemeinsam eine Boyband zu gründen. Wer außer den beiden Kumpels, die seit mehr als 20 Jahren befreundet sind und sogar gemeinsam im Haus ihres Entdeckers Lou Pearlman wohnten, Teil der Boyband sein wird, ist noch offen - soll aber in den kommenden beiden Wochen verraten werden.

Erst vor kurzem lieferten sich Terenzi und Khan einen Wettkampf und gaben diverse Boyband-Songs zum Besten. Dies war auch das Konzept ihres Instagram-Videos. Jay Khan sitzt am Steuer seines Autos und holt Terenzi ab, dann wird fröhlich vor sich hingeträllert und bekannten Boybands von Take That bis zu den Backstreet Boys gehuldigt. Die Texte von „Relight my fire“ oder „Rock your Body“ scheinen schon einmal zu sitzen, man darf gespannt sein, welche musikalischen Wege die neue Boyband einschlägt. Am Ende der Gesangseinlagen folgt die große Auflösung: „Marc und ich gründen eine neue Boyband“, erklärt Khan. Vorerst bleibt der Name der Kombo offenbar geheim.

Boyband-Erfahrung ist vorhanden

Für beide ist das Konzept Boyband natürlich kein Neuland, viel mehr sorgten ihre ehemaligen Gruppen für die heutige Bekanntheit der Sänger. Während Jay Khan einst für US5 ins Mikro säuselte, begann Marc Terenzis Karriere mit seinen Kollegen von Natural. Nun starten Terenzi mit 42 Jahren und Khan mit 38 noch einmal einen neuen Anlauf.