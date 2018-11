Feine Sahne Fischfilet sorgen auch ohne ihre Beteiligung für Schlagzeilen: Ein Kino musste nun die Doku über die Punkband wegen Drohungen absagen. (Basitan Bochinski)

Charly Hübners Doku „Wildes Herz“ berichtet in sehenswerten Bildern von der Punkband Feine Sahne Fischfilet und ihrem Engagement gegen rechte Strukturen, vor allem in ihrer Heimat Mecklenburg-Vorpommern. Dass eine solche klare antifaschistische Einstellung heute keine Selbstverständlichkeit ist, bewies kürzlich der Eklat um das Bauhaus in Dessau, das nach Nazi-Protesten einen Auftritt der Band absagte.

Doch es geht noch absonderlicher: Nun sorgte bereits eine geplante Vorführung von Hübners Doku für Aufregung in Schleswig-Holstein. Ein Kino in Bad Schwartau sagte die Filmvorstellung im Rahmen der „Schulkinowoche“ nach Drohungen, die offenbar von rechts außen eingegangen sind, ab. In anonymen Drohmails wurden laut „taz“ die organisierenden Lehrer als „Volksverräter“ beschimpft, die „mit 7,62 mm Vollmantelgeschossen aus Sturmgewehren“ erschossen werden sollten.

Beim "Wir sind mehr"-Konzert in Chemnitz standen Feine Sahne Fischfilet auf der Bühne. (Matthias Rietschel / Getty Images)

Zudem habe es in den mit „Enkel von Adolf Hitler“ unterschriebenen Drohungen, die auch in einer Schule am Timmendorfer Strand eingingen, geheißen, man wolle das Kino in die Luft sprengen. Nach Angaben des Portal shz.de gäbe es laut Polizei deshalb „Sicherheitsbedenken“. Schleswig-Holsteins Kulturministerin Karin Prien (CDU) fand klare Worte: Demnach sei es „nicht hinnehmbar, dass eine pluralistische Gesellschaft vor extremistischen Drohungen in die Knie geht und sich in ihren Freiheiten beschneiden lässt“. Es gehe „um die Kunstfreiheit, und dafür muss man den Film nicht lieben“.