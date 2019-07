„Nur mit dir zusammen“

Neben „Tatort“-Star: Vanessa Mai spielt erste TV-Hauptrolle

teleschau

Nach einem Gastauftritt in „Freundinnen - Jetzt erst recht“ zieht es Vanessa Mai wieder vor die Kamera - diesmal für die Hauptrolle in dem ARD-Drama „Nur mit Dir zusammen“. An ihrer Seite: ein waschechter „Tatort“-Kommissar ...