Nachdem Jennifer von ihrer Adoption erfuhr, geriet sie in einen Identitätskonflikt. Sie machte sich fortan auf die Suche nach ihren Wurzeln. (ZDF / Benedict Sicheneder)

Jennifer führte lange ein unbeschwertes Leben. Erst vor ihrer eigenen Hochzeit erfuhr die 34-Jährige, dass sie adoptiert worden ist. Dieses Wissen, dass sie ganz andere Wurzeln hat, als immer gedacht, ließ Jennifer fortan keine Ruhe mehr. Sie wollte ihre Familie finden. Doch wo mit der Suche beginnen, wenn es so gut wie keine Anhaltspunkte gibt? Ob nun Adoptivkinder wie Jennifer in der „37°“-Reportage „Wo ist meine Familie?“ von Florian Hartung oder Familienangehörige, die nach spurlos verschwundenen Verwandten fahnden: Immer mehr Menschen wollen einen weißen Fleck in ihrer Geschichte mit einem Gesicht füllen.

Da die Suche allerdings nervenaufreibend ist und viele überfordert, schalten sie professionelle Suchdienste ein. Susanne Benisch, Mitarbeiterin der Fachstelle für Herkunftssuche „familie international frankfurt“ ist eine Expertin im Aufspüren leiblicher Eltern. Ihr Verein berät nicht nur in grenzüberschreitenden Adoptionsverfahren, er hilft auch bei der Suche nach der Herkunftsfamilie. „Wir sind in mehr als 90 Prozent aller Fälle erfolgreich“, erklärt Benisch im „37°“-Film. Ihre Recherchen beginnen zunächst in Archiven und Ämtern. Ergeben sich in der trockenen Bürokratie der Ordner und Akten erste Spuren, kann der Verein auf ein internationales Netzwerk zurückgreifen. „Ein wichtiger Baustein unseres Erfolgs ist, dass die Gefundenen ihre ersten Fragen zunächst in der Landessprache mit unseren Kollegen weltweit besprechen können“, so Benisch. Auch bei Jennifer verlief die Suche nach ihrem Vater zunächst vielversprechend. Sie besitzt bereits Fotos von ihm. Mit Benisch bereitet sie nun ihr erstes Kennenlernen vor.