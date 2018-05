Das ZDF kollaboriert mit den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten Frankreichs und Italiens, um eine neue VoD-Plattform ins Leben zu rufen. (Thomas Lohnes/Getty Images)

Muss sich Streaminggigant Netflix demnächst warm anziehen? Die öffentlich-rechtlichen Fernseh- und Rundfunkanstalten Deutschlands, Frankreichs und Italiens wollen eine gemeinschaftliche Video-on-Demand-Plattform ins Leben rufen, um dem amerikanischen Platzhirsch den Kampf anzusagen. France Télévisions, RAI und das deutsche ZDF zeichnen demnach für eine Serien-Koproduktion über das Leben des Universalgenies Leonardo Da Vinci verantwortlich. Die neu formierte Gruppe hört auf den Namen „the Alliance“ („die Allianz“) und ihre Zielsetzung ist bereits klar definiert. So soll sie „eine europäische, audiovisuelle Gruppe darstellen, deren Ziel es ist, großangelegte fiktionale Projekte finanzieren und dem Publikum anbieten zu können“.

Um die Ambitionen des Projektes zu unterstreichen, wurden außerdem Partnerschaften mit spanischen, belgischen sowie schweizerischen Sendern verkündet. Einladungen an andere europäische Anstalten seien bereits erfolgt. Neben dem Format über Da Vinci befinden sich derzeit noch zwei weitere Titel in Entwicklung. Die Spionageserie „Mirage“ sowie „Eternal City“, dessen Handlung im Rom der 1960er-Jahre angesiedelt sein wird, stellen die beiden anderen heißen Eisen im TV-Feuer dar. „Wir können uns europäische Blockbuster vorstellen, die mit den amerikanischen Serien mithalten können“, verkündete Eleonora Andreatta, Fiktion-Chefin von RAI.

Prestigeträchtig: Eine der ersten drei Serien von "the Alliance" soll sich dem Leben und Schaffen von Leonardo Da Vinci widmen. (Hulton Archive / Getty Images)

Vor kurzem haben bereits die skandinavischen Länder eine Zusammenarbeit angekündigt. So will die Gruppe Nordic12, bestehend aus dänischen, finnischen, schwedischen, norwegischen und isländischen Sendern, fortan ein Dutzend Serien pro Jahr in die Tat umsetzen. Bahnt sich da etwa innereuropäische Konkurrenz an? Franck Freiling, Vize-Präsident im Bereich der internationalen Kontakte des ZDF, sieht das gelassen und könnte sich auch eine „Plattform europäischer Inhalte“ vorstellen. Möglicherweise wird die Zukunft dann sogar einen Zusammenschluss von „the Alliance“ und „Nordic12“ bereithalten. Ob Netflix bald tatsächlich um seine Vormachtstellung fürchten muss, bleibt abzuwarten.