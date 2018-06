Einen Monat nach Nettas Sieg beim Eurovision Song Contest 2018 hat Netflix das europäische Wettsingen für sich entdeckt. (Carlos Rodrigues/Getty Images)

Einen Monat nach dem 63. Eurovision Song Contest hat das Grand-Prix-Fieber nun offenbar auch Netflix gepackt: Der Streamingdienst plant „Deadline“ zufolge eine Komödie über das internationale Wettsingen, das seit 1956 ausgetragen wird. Worauf genau sich das Projekt mit dem Arbeitstitel „Eurovision“ konzentrieren wird, ist noch nicht bekannt, wohl aber der Name des Hauptdarstellers - Will Ferrell, der sein Gesangtalent unter anderem schon in seinem Film „Stiefbrüder“ unter Beweis stellte. Der Komiker ist außerdem am Drehbuch und an der Produktion des Projekts beteiligt sein. Wer Regie führen wird und wann „Eurovision“ bei Netflix Premiere feiert, steht noch nicht fest.

Der nächste Eurovision Song Contest findet im Mai 2019 in Israel statt, der Heimat der diesjährigen Gewinnerin Netta.