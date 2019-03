Als Mitglied von Monty Python schrieb John Cleese Film und TV-Geschichte. Netflix scheint das allerdings nicht zu genügen. In einem Tweet berichtet der Schauspieler über ein abgelehntes Projekt. (James Morgan/Getty Images)

Mit „Das Leben des Brian“ verursachte John Cleese seit dem Erscheinen des Kultfilms 1979 bei Menschen aus aller Welt Lachkrämpfe. Netflix scheint mit dem Humor des 79-Jährige derweil wenig anfangen zu können. Das geht aus einem Twitter-Beitrag des Briten hervor, in dem er berichtet, sein Pitch für ein neues Comedy-Format im Dezember 2018 sei bei dem Streaminganbieter auf keine Gegenliebe gestoßen. „Sie müssen die Idee gehasst haben, weil sie nie auf mich zurückgekommen sind oder die Anrufe oder E-Mails meines Agenten beantwortet haben“, stellte Cleese fest.

Wie gefrustet der Comedy-Altmeister darüber sein muss, machen weitere Aussagen des Mitbegründers der legendären Comedy-Gruppe Monty Python klar. Er kritisierte Netflix dafür, statt seiner Idee ein Standup-Format in Auftrag gegeben zu haben, in der die US-amerikanische Komikerin Nicole Byer lediglich darüber Witze macht, „dass sie so fett ist, dass sie ihre eigene Pussy nicht finden kann“.

Auch an anderen Stellen ist der Schauspieler mit seinen Ideen gescheitert, unter anderem beim britischen Sender ITV. Außerdem berichtete er in einem weiteren Tweet von nicht genannten Auftraggebern, die sich verhalten hätten „wie eine Gruppe junger mexikanischer Banditen“. Ständig hätten sie den Blick über ihre Schulter geworfen und den Eindruck „schrecklicher Angst“ vermittelt.

Von negativen Rückmeldungen lässt sich Cleese aber nicht entmutigen: Er nehme sich „die Tatsache zu Herzen, dass jedes britische und US-amerikanische Studio 'Das Leben des Brian' weitergegeben hat, zehn von elf Hollywood-Studios 'Ein Fisch namens Wanda' abgelehnt haben, und der Mann, der 'Fawlty Towers' in Auftrag gegeben hat, sagte mir nach der ersten Episode, dass ich 'aus dem Hotel verschwinden solle'.“