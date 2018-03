Goldiges Spektakel für Händler-Naturen: "Die Hanse: Imperium der Kaufleute" geht auf einen Heimcomputer-Klassiker von 1986 zurück. (Assemble / Linked Dimensions)

Zuerst eine neue „Pizza Connection“ und jetzt die „Hanse“: Der Frankfurter Hersteller Assemble Entertainment spezialisiert sich zunehmend auf die Wiederbelebung altehrwürdiger PC-Marken aus Deutschland. Kaum hat man den dritten Teil des Pizza-Imperiums erfolgreich aus dem Release-Backofen geholt, steht Simulations-Fans die nächste Überraschung ins Haus: Bereits am 26. April will Assemble „Hanse: Imperium der Kaufleute“über Steam und andere digitale PC-Plattformen veröffentlichen.

Wieder schlüpfen Spieler in die Rolle eines aufstrebenden Kaufmanns, der in mehr als 30 europäischen Städten des 15. Jahrhunderts fette Gewinne einfahren will. Sogar Erkundungs-Touren nach Nordamerika und Schlachten mit Piraten stehen auf dem „Hanse“-Programm. Wie viele Parallelen genau das neue Spiel zum Klassiker von 1986 (unter anderem für PC, C64, Amiga und Atari ST) aufweist, hat man noch nicht verraten.

Die vom Kölner Studio Linked Dimensions entwickelte Simulation kommt außerdem mit über 100 Handelsgütern und Details wie Krankheiten oder Feuersbrünsten. Zusätzlich verspricht man geschickte politische Winkelzüge - darunter zum Beispiel strategische Hochzeiten.