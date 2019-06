"Making The Cut": Gemeinsam mit Tim Gutt sucht Heidi Klum nach dem nächsten großen Mode-Hype. (Cyndie Lalic / Amazon)

Streamingdienste sind allgegenwärtig. Und so war es nur eine Frage der Zeit, bis auch Model- und Fashionformate das neue Medium für sich entdecken. Eine der Vorreiterinnen ist dabei einmal mehr Ex-Supermodel Heidi Klum: Die GNTM-Chefin präsentiert ab 2020 das neue Amazon-Original „Making The Cuts“, zu dem nun die ersten Dreharbeiten begannen. Zwölf vielversprechende Designer und Unternehmer treten in dem neuen Format gegeneinander an - Ziel ist es, das eigene aufstrebende Modelabel zu promoten und damit den nächsten großen Hype zu starten.

Wer den neuen Label-Trend in Schwung bringt, liegt in den Händen von Heidi Klum und dem britischen Fotografen Tim Gutt. Als Fashion-Duo suchen sie die Nachwuchstalente der Modebranche - und werden dabei von Juroren und prominenten Gastjuroren wie Naomi Campbell, Nicole Richie, Carine Roitfeld und Joseph Altuzarra unterstützt. Der Gewinner der Show erhält eine Million US-Dollar, um das eigene Label auf die Beine zu bringen. Zudem werden die Kollektionen und Designs des Gewinners bei Amazon verkauft.