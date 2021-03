Die Freunde Marc Terenzi und Jay Khan haben beide Boygroup-Vergangenheit und lassen in einer neuen Band nun Musikklassiker von Take That und Co. wiederaufleben. (2015 Gisela Schober/Gisela Schober)

Sie waren beide im Dschungelcamp, lieben die Musik - und haben nun ein gemeinsames Projekt gestartet: Marc Terenzi und Jay Khan. Das Duo macht unter dem Namen „TEAM 5ÜNF“ gemeinsame Sache. Zwar hüllen sich die Musiker noch in Schweigen, wer bei ihrem Boyband-Projekt noch mit an Bord ist, immerhin gaben Terenzi und Khan nun aber einen ersten Eindruck, wie die Zusammenarbeit klingt. Die exklusive Hörprobe, die „RTL.de“ veröffentlichte, hat es in sich. Mit der deutschen Interpretation des Take-That-Klassikers treten die Musiker in große Fußstapfen.

„Komm zurück zu mir“, wie Marc Terenzi und Jay Khan das Lied umtauften, soll aber nur der Anfang sein. Künftig wollen sich die Musiker weiter an Klassikern der Boygroup-Ära versuchen und diese neu interpretieren. Erfahrung bringen die beiden auf jeden Fall mit. Während Marc Terenzi einst als Teil von Natural durchstartete, konnte Jay Khan als Mitglied der US-Boygroup US5 große Erfolge feiern.

„Wir sind Boyband-Fans im tiefsten Herzen“

„Wir sind Boyband-Fans im tiefsten Herzen“, erklärte Khan bereits vor einer Woche in einem Instagram-Video. „Viele werden uns für komplett bescheuert und verrückt erklären - das ist aber okay“, fügte er hinsichtlich der Bandgründung hinzu. Wodurch die Freunde auf die Idee kamen, gemeinsame Sache zu machen, und was sie in Zukunft geplant haben, verraten Jay Khan und Marc Terenzi am Montag, 15. März, im RTL-Mittagsmagazin „Punkt 12“.