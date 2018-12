Blick auf Überreste der Morandi-Brücke in Genua. Der Wiederaufbau soll bis Ende 2019 fertiggestellt sein. (Foto: Lena Klimkeit/dpa)

Der Wiederaufbau der Mitte August eingestürzten Brücke in Genua soll bis Ende 2019 abgeschlossen sein. Das teilte der zuständige Kommissar Marco Bucci am Dienstag mit. Geleitet wird der Wiederaufbau von dem 81-jährigen Stararchitekten Renzo Piano, war weiter zu erfahren.

43 Menschen waren bei dem Einsturz der Brücke ums Leben gekommen. Unter anderem gegen den Autobahnbetreiber Autostrade per l'Italia wird ermittelt.

Der Baukonzern Salini-Impregilo sowie die staatlich kontrollierten Unternehmen Fincantieri und ItalFerr sollen die Brücke für 202 Millionen Euro aufbauen. "Heute erfüllt sich ein wichtiger Schritt für die Zukunft der Stadt", sagte Bucci, der auch Bürgermeister von Genua ist.

Architekt Piano stammt selbst aus Genua. Er ist Träger des Pritzker-Architekturpreises und hat Bauwerke in aller Welt entworfen. In Berlin steht er hinter dem Wiederaufbau des Potsdamer Platzes, in Köln hat er das Weltstadthaus entworfen.

Im Rennen war auch ein Entwurf des spanischen Stararchitekten Santiago Calatrava, der für seine geschwungenen Bauten wie zum Beispiel in Valencia bekannt ist. Calatrava habe weiter seine Zusammenarbeit angeboten, so Bucci. (dpa)