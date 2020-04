In Corona-Krisenzeiten: Neil Diamond dichtete seinen Hit "Sweet Caroline" um. (2008 Getty Images/Jim Dyson)

Im Jahr 1969 veröffentlichte Neil Diamond seinen Hit „Sweet Caroline“, der auch heute nichts von seiner Bekanntheit eingebüßt hat. Während der Corona-Krise könnte er sogar zur echten Hymne werden. Der Grund: Der 79-jährige Sänger dichtete den Text um und passte ihn an die erschütternden Umstände während der Corona-Pandemie an. „Wir gehen durch schwere Zeiten“, sagt er im Youtube-Video dazu und animiert die Fans: „Lasst uns gemeinsam singen.“

Er spielt mit Gitarre in der Hand vor loderndem Kaminfeuer seinen über 60 Jahre alten Klassiker. Doch statt der der Zeilen „Hands, touching hands. Reaching out, touching me, touching you“ singt er „Hands, washing hands. Reaching out, don't touch me, I won't touch you“. Durch diesen umgeschriebenen Text will er seine Anhänger dazu animieren, sich die Hände zu waschen und sich nicht gegenseitig zu berühren. Bei YouTube haben bereits über eine halbe Million User den Clip aufgerufen - Tendenz stark steigend.

In den 60er- und 70er-Jahren schuf Neil Diamond eine Reihe an Welthits. Sein größter: "Sweet Caroline". (Keystone)

Vor zwei Jahren zog sich Neil Diamond aus dem Tourleben zurück, nachdem er öffentlich gemacht hatte, dass er an Parkinson leidet. Musik schreibt er weiterhin.