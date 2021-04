Irina Schlauch ist die erste "Princess Charming". (TVNOW / René Lohse)

Im Frühjahr 2021 soll mit „Princess Charming“ das erste Spin-off der erfolgreichen Datingshow „Prince Charming“ auf TVNOW an den Start gehen. Nun steht die Frau fest, die im Mittelpunkt der ersten Staffel steht: Die Kölner Rechtsanwältin Irina Schlauch wird in der Datingshow für lesbische Frauen nach einer potenziellen Partnerin Ausschau halten. 20 bindungwillige Kandidatinnen stehen ihr in dem TVNOW-Format zur Auswahl.

„Ich bin Single und 30, es wird Zeit, dass die Traumfrau kommt“, sagt Schlauch über sich selbst. Bei der Wahl der richtigen Partnerin kommt es der jungen Frau vor allem auf die inneren Werte an: Toleranz und Vertrauen, sagt sie, seien ihr bei einer Beziehung besonders wichtig. Kein Wunder, schließlich hat auch Schlauchs Familie, bestehend aus ihren Eltern und ihrer Zwillingsschwester, stets offen auf ihre sexuelle Orientierung reagiert: „Ich bin sehr tolerant erzogen worden, insofern wusste ich, dass das für meine Familie kein Thema sein wird. Dafür bin ich sehr dankbar“, erinnert sie sich an ihr Coming Out.

Was die TV-Vorlage „Prince Charming“ anbelangt, so bezeichnet sich Schlauch als „Fan der ersten Stunde“, denn: „Je öfter Diversität im TV und Streaming gezeigt wird, desto normaler wird es für die Menschen“, erklärt sie. Daher fühle sie sich auch „sehr geehrt“, die erste „Princess Charming“ sein zu dürfen. Auf welche Frauen Schlauch während ihrer Show-Teilnahme treffen wird, steht noch nicht fest.