"The Mandalorian" ist eine Serie um einen "einsamen Revolverhelden", dessen Geschichte nach den Abenteuern von "Star Wars"-Fanliebling Boba Fett spielt. (Disney)

Fans weltweit feiern am 4. Mai den „Star Wars Day“. In diesem Jahr dreht sich dabei alles um „The Mandalorian“, die erste Realserie aus dem „Star Wars“-Universum. Der Streamingdienst Disney+ zeigt derzeit wöchentlich eine neue Episode der Space-Western-Serie und blickt kurz nach dem Staffelfinale auf die Entstehung der aufwendigen Produktion. „Disney Galerie: The Mandalorian“ heißt das Doku-Format, das in acht Episoden (Premiere am 4. Mai, danach immer freitags) „anhand von Interviews, noch nie gesehenem Filmmaterial und Diskussionsrunden“ zeigt, wie dieses Kapitel aus der „Star Wars“-Welt zum Leben erweckt wurde. Präsentiert wird die Reihe von „The Mandalorian“-Schöpfer Jon Favreau.

„'Disney Gallery: The Mandalorian' ist eine Möglichkeit für Fans, einen Blick hinter die Kulissen zu werfen und eine andere Perspektive zu entdecken und vielleicht auch ein größeres Verständnis zu bekommen, wie 'The Mandalorian' kreiert wurde und welche unglaublichen Talente an der ersten Staffel mitgewirkt haben“, sagt Favreau. „Es war eine großartige Erfahrung diese Serie zu machen und wir freuen uns, sie mit euch zu teilen.“

„The Mandalorian“ handelt von einem Kopfgeldjäger, der nach dem Zusammenbruch des Imperiums für einen ominösen Auftraggeber eine wertvolle Beute besorgen muss. Die Serie mit Pedro Pascal in der Hauptrolle spielt zwischen der ursprünglichen „Star Wars“-Trilogie und der Fortsetzung aus dem Jahr 2015.