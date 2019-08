Seit mittlerweile zwölf Jahren suchen Kate und Gerald McCann verzweifelt nach ihrer Tochter Madeleine. (Getty Images)

Am 3. Mai 2007 nahm das Leben der Eheleute Kate und Gerald McCann eine tragische Wendung. An jenem Donnerstagabend saßen die beiden Ärzte mit Freunden in einer Ferienanlage im portugiesischen Praia da Luz beim Abendessen. Ihre Tochter Madeleine schlief zur gleichen Zeit nur wenige Meter entfernt in ihrem Urlaubsbett, und doch fehlt von der damals Dreijährigen seither jede Spur. Eine neues Doku-Special von TLC mit dem Titel „Der Fall Maddie McCann“ (Donnerstag, 22. August, 20.15 Uhr, danach kostenlos bei Joyn verfügbar) rekapituliert nochmals die Ereignisse von vor zwölf Jahren und versucht, Licht ins Dunkel zu bringen.

Kernstück des zweistündigen Beitrags ist das Erstellen einer „minutiösen Timeline“, die das Verschwinden des Kindes rekonstruieren soll. TLC verspricht „exklusive Interviews und Erkenntnisse“. Ermittler, Strafverfolgungsbehörden, das Anwaltsteam der McCanns und Journalisten kommen in dem Film zu Wort. Gegenstand der Dokumentation sind auch die Vorwürfe, denen sich die McCanns nach dem Verschwinden aussetzen mussten. Portugiesische Ermittler stellten Ermittlungen gegen das Ehepaar an und verdächtigten sie, sie hätten ihr eigenes Kind umgebracht.

Von Madeleine McCann fehlt seit 3. Mai 2007 jede Spur. Die neue Doku "Der Fall Maddie McCann" (Donnerstag, 22. August, 20.15 Uhr, TLC) rollt die Geschichte des verschwundenen Mädchens nochmals auf. (Handout/Getty Images)

„Der Fall Maddie McCann“ ist dieses Jahr nicht das erste Format, das den Vermisstenfall aufarbeitet. Im März startete bei Streaminggigant Netflix die achtteilige True-Crime-Doku „Das Verschwinden der Madeleine McCann“ und sorgte für einige Kontroversen. Selbst Kate und Gerald McCann, die zuvor die Mitarbeit an der Doku verweigert hatten, meldeten sich zu Wort. Auf ihrer Website „findmadeleine.com“ kritisierten sie, die Sendung würde nichts zur Suche nach ihrem Kind beitragen. Vielmehr befürchteten die McCanns sogar, die laufenden polizeilichen Untersuchung würden dadurch erschwert.