Mit "Horizon: Zero Dawn" erhalten PS Now-User ab Januar 2020 einen Top-Titel. (Guerrilla Games / Sony)

Was Netflix für Film- und Serienfans ist, ist PS Now seit geraumer Zeit für PlayStation-Gamer. Mit Googles Spiele-Streaming-Dienst Stadia ist nun allerdings ein ernstzunehmender Rivale im Rennen. Kein Wunder also, dass sich die beiden Anbieter derzeit ein Wettrüsten liefern, was Blockbuster-Titel im eigenen Portfolio angeht.

Nicht zu Weihnachten, sondern erst Anfang nächsten Jahres gibt es bei PS Now eine schöne Bescherung: Gleich drei Top-Games für die PlayStation 4 stehen Abonnenten ab dem 2. Januar bis zum 7. April 2020 zur Verfügung. Eines davon ist die herrlich schräge Koch-Simulation „Overcooked 2“, die auch glatt als Teambuilding-Event, Orga-Test und Schulungsmethode für agiles Projektmanagement durchgehen könnte.

Läuft bei Stadia - demnächst mit den Hits "Ghost Recon Breakpoint", "Dragon Ball Xenoverse 2" und "Borderlands 3".

Bei den beiden anderen handelt es sich um die begehrten PS4-Exklusivtitel „Uncharted: The Lost Legacy“ und „Horizon: Zero Dawn“. Im Open-World-Titel „Horizon: Zero Dawn“ verbünden sich in einer postapokalyptischen Welt die Überlebenden in Stämmen und treffen auf Maschinenwesen. „Uncharted: The Lost Legacy“ ist der erste Titel des Action-Abenteuers, in dem nicht Nathan Drake auf Schatzsuche geht, sondern seine Freundin Chloe Frazer.

Borderlands 3 und Ghost Recon Breakpoint auf Stadia

Während PS Now bereits etabliert ist, muss Google Stadia erst mal liefern. Kritiker bemängelten zuletzt mangelnde Transparenz, was die Veröffentlichung kommender Spiele angeht. Die Macher reagierten nun in einem Community-Update mit der Ankündigung dreier weiterer Premium-Titel, die Teil des Stadia-Katalogs werden - aber auch fernab des Abopreises von 10 Euro im Monat extra gekauft werden müssen!

Der knallbunte Loot-Shooter „Borderlands 3“ und das japanische Prügelspiel „Dragon Ball Xenoverse 2“ können bereits seit Dienstag, 17. Dezember, gestreamt werden. Ab 18. Dezember steht zudem „Tom Clancy´s Ghost Recon Breakpoint“ bereit. Mit dem Taktik-Shooter debütiert ein erstes Premium-Feature von Stadia: „Stream Connect“ erlaubt es im Koop-Modus, die Screens von bis zu drei weiteren Mitspielern einzublenden, um strategische Vorteile zu erlangen. Zusätzlich will Google Kunden mit Rabattaktionen für Pro-Abos anlocken.