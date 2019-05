Neben Mark Forster, Rea Garvey und Sido wird Alice Merton ("No Roots") auf den roten Drehstühlen von "The Voice of Germany" Platz nehmen. (Paper Plane Records)

Kurz vor Drehbeginn der neuen Staffel stehen bei „The Voice of Germany“ alle wichtigen Personalien fest. Nachdem sich drei der vier bisherigen Coaches erst vor ein paar Wochen offziell verabschiedet haben, sind die roten Drehstühle neben dem verbliebenen Mark Forster wieder besetzt. Urgestein Rea Garvey, der bereits in der ersten, zweiten, vierten und fünften Staffel Coach war, hat wieder einen Platz ergattert. Daneben sitzen zwei Neulinge: Rapper Sido („Tausend Tattoos“) und Pop-Sängerin Alice Merton („No Roots“).

Die inzwischen neunte Staffel der Gesangsshow „The Voice of Germany“, die abwechselnd bei ProSieben und SAT.1 ausgestrahlt wird, ist zwar erst im Herbst im Fernsehen zu sehen, die Dreharbeiten starten allerdings schon Anfang Juni. Rea Garvey, der bereits viermal auf dem roten Drehstuhl saß, freut sich auf sein Comeback. „Ich liebe meine 'Voice'-Familie! I'm coming back to win!“, erklärte er seine Ambition.

Die roten Drehstühle sind wieder besetzt. Auf einem sitzt Sänger Rea Garvey, der schon viermal Coach bei "The Voice of Germany" war und einmal gewann. (ProSieben / Andre Kowalski)

Auch Rapper Sido, für den „The Voice of Germany“ Neuland ist, ist gespannt auf die neue Erfahrung. „Ich freue mich auf die 'The Voice of Germany'-Reise mit allen Beteiligten und vor allem auf unglaubliche Stimmen. Und sogar ein bisschen auf Mark Forster.“ Dieser nimmt bereits zum dritten Mal auf dem Drehstuhl Platz. „Ich fühle mich bei 'The Voice' wirklich sehr, sehr zu Hause. Ich bin halber Pole. Wir sind sehr gastfreundlich. Ich freue mich immer über Gäste und so auch auf die neuen Coaches.“

Vor Kurzem erst haben nacheinander Yvonne Catterfeld, Michael Patrick Kelly sowie Michi Beck und Smudo von den Fantastischen Vier verkündet, dass sie nicht mehr in der neunten Staffel von „The Voice of Germany“ dabei sein werden.