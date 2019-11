Käufer der "Founder's Edition" haben neben dem Pro-Abo einen Controller und den USB-Dongle Chromecast bekommen, um Stadia-Spiele über TV und Heimkino genießen zu können. (Stadia)

Nach einem eher bescheidenen Start seines Streaming-Dienstes Stadia ist Betreiber Google offenbar darum bemüht, die Plattform attraktiver zu gestalten. Viele Gamer beklagen vor allem den Mangel an Spielen, die im Rahmen des Pro-Abos kostenlos spielbar sind, während alle anderen Titel klassisch gekauft werden müssen - bei älteren Spielen zum ermäßigten, bei aktuellen Software-Titel zum Vollpreis.

Darum setzt das Unternehmen an genau dieser Stelle an: Waren es bisher nur Bungies Multiplayer-Shooter „Destiny 2“ und das Beat'em Up „Samurai Showdown“, die Spieler ins „Pro“-Paket locken sollten, hat man nun den „Landwirtschaftssimulator 19“ und Laras „Tomb Raider“-Abenteuer von 2013 hinzugefügt, um das Angebot verlockender zu machen.

Nicht mehr aktuell, aber noch immer für einen Ausflug gut: Crystal Dynamics "Tomb Raider"-Reboot von 2013 gehört zu den neuen Spielen, die "Stadia Pro"-Abokunden kostenlos nutzen können. (Square Enix)

Wer eines oder beide Spiele zuvor schon im Stadia-Shop gekauft hat, kann sich die Kaufsumme ab dem 1. Dezember zurückerstatten lassen - denn ab diesem Datum werden beide Spiele-Titel kostenlos zur Verfügung stehen.