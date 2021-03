Joko (links) und Klaas (rechts) treten in fünf neuen Folgen gegen ihren Arbeitgeber ProSieben an. Moderiert wird die Actionshow wieder von Steven Gätjen. (ProSieben / Willi Weber)

Als Joko und Klaas vor zwei Jahren mit einer neuen Show an den Start gingen, schien das Konzept aus Action und Albernheiten wohlbekannt. Doch auch wenn die harten Spiele so mancher Episode „Joko & Klaas gegen ProSieben“ für Aufsehen sorgten - medial diskutiert wurden vor allem die 15 Minuten Live-Fernsehen, in denen sich das Duo im Siegesfall austobte.

Ob Joko und Klaas nun Corona-Verschwörungstheoretiker veralberten, mit Sophie Passmanns „Männerwelten“-Ausstellung über patriarchalen Sexismus aufklärten oder eine Doku zur schockierenden Realität Geflüchteter im Lager Moria zeigten: Schnell mauserten sich ihre Beiträge zur kritischen und kontroversen Stimme im öffentlichen Diskurs. Das galt mit Abstrichen selbst dann, als eine Viertelstunde lang das RTL-Coronaprogramm oder ein Schwein in einer Berliner Galerie gezeigt wurde.

Auf weitere frei gestaltete Sendeminuten hofft das Duo nun in der fünften Staffel von „Joko & Klaas gegen ProSieben“, deren fünf Folgen jeweils dienstags, 20.15 Uhr, ausgestrahlt werden. Abermals moderiert von Steven Gätjen, fordern Joko & Klaas in jeder Folge ihren Haussender heraus. Gegen wen sie in welchem Spiel bestehen müssen, liegt allein in der Hand ProSiebens, ebenso die Strafe im Fall einer Niederlage der beiden.