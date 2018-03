Benjamin Crump ist fest entschlossen, den Mordfall neu aufzurollen und möglicherweise gar endgültig zu lösen. (A&E)

Wer ermordete den legendären Rapper Tupac „2Pac“ Shakur? Diese Frage bleibt auch nach über 20 Jahren ungeklärt. Der Musiker starb am 13. September 1996 aufgrund schwerer Schussverletzungen, die er sechs Tage zuvor bei einem Mordanschlag erlitt. Bürgerrechtsanwalt Benjamin Crump will den Fall nun neu aufrollen und widmet sich in sechs je einstündigen Folgen des A&E-Doku-Formats „Who killed Tupac?“ dem ungelösten Verbrechen. Ab Montag, 26. März, 21.50 Uhr, beschäftigt sich die Reihe in drei Doppelfolgen auf dem Pay-TV-Sender nicht nur mit dem Mord selbst, sondern auch mit den möglichen Hintergründen.

Zudem wartet die Doku-Serie mit bisher unveröffentlichten Interviews mit dem verstorbenen Rapstar sowie Zeugen, Kollegen, Freunden und Familienmitgliedern auf. Doch Crump stützt sich nicht nur auf Archivmaterial, sondern führt auch selbst Interviews mit musikalischen Weggefährten des Rapstars und trifft unter anderem noch Tupacs Bruder Mopreme zum Gespräch. Crump vermutet, dass der Fall rechtlich nur unzureichend aufgearbeitet wurde und will endlich Licht ins Dunkel bringen.

Beim Aufrollen des Mordfalls an Tupac Shakur trifft Bürgerrechtsanwalt Benjamin Crump (links) den Aktivisten Reverend Al Sharpton. (A&E)

Beschäftigt man sich mit dem gewaltsamen Tod Tupac Shakurs, so muss man auch die Raphistorie als Kontext mit einbeziehen: Der bekannteste Beef der Rap-Geschichte, die Fehde zwischen West- und Ostküstenrappern lieferte möglicherweise den Grund für die gewaltsamen Tod des Rap-Promis. Westküstenrapper Tupac stand damals im Clinch mit Christopher „The Notorious B.I.G.“ Wallace und Sean „P. Diddy“ Combs aus New York. Bis heute ist nicht geklärt, ob die Ermordung Tupacs auf eine Eskalation dieser Fehde zurückzuführen ist. Sowohl der mutmaßliche Todesschütze Orlando Anderson als auch Christopher „Biggie“ Wallace fanden ebenfalls ein gewaltsames Ende: Biggie wurde 1997 erschossen, Anderson ein Jahr später.

Der Titelsong zu „Who killed Tupac?“ stammt vom Rapper The Game und hört auf den Titel „Heaven 4 A Gangster“, den der Musiker zu Ehren Tupacs an dessen 21. Todestag letztes Jahr im September veröffentlichte. Inwiefern der ungeklärte Mordfall auch heute in Zeiten neuer Bürgerrechtsbewegungen à la Black Lives Matter noch relevant ist, wird sich in den Folgen herauskristallisieren.