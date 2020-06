Chris Tall und Evelyn Burdecki sind die neuen Juroren in der RTL-Show "Das Supertalent". (TVNOW)

Gleich zwei neue Gesichter werden in der Jury der 14. Staffel der RTL-Show „Das Supertalent“ zu sehen sein: Die Dschungelkönigin aus dem Jahr 2019, Evelyn Burdecki, und der Comedian Chris Tall ersetzen Sarah Lombardi nach ihrem Ausstieg. Bruce Darnell und Chefjuror Dieter Bohlen bleiben dem Team erhalten. „Ich bin sehr glücklich über meine neue Aufgabe“, verkündet Evelyn Burdecki in einer Pressemitteilung des Senders. „Das ist ein wahrer Traumjob - wer kann sich schon den ganzen Tag von faszinierenden und lustigsten Talenten unterhalten lassen und wird dafür noch bezahlt? Das ist ja total verrückt“, schwärmt die 31-Jährige weiter.

Auch ihr zukünftiger Kollege Chris Tall ist angesichts der neuen Herausforderung begeistert: „In der Jury von 'Das Supertalent' zu sitzen, ist eine riesengroße Ehre für mich! Ich kann vor Aufregung jetzt schon kaum schlafen“, verriet er gegenüber dem Sender. Vor der Aufgabe hat der 29-Jährige Respekt: „Nichts, was dort passiert, steht in einem Drehbuch. Das macht 'Das Supertalent' so legendär, spannend und interessant. Ich freue mich wirklich sehr! Um runterzukommen, versuche ich mir einzureden: 'Chris, es ist eine ganz normale Show. Nur eben mit Menschen, die ganz viel können. Nicht so wie Du.'“

Bei "Let's Dance" sind Victoria Swarovski und Daniel Hartwich ein eingespieltes Team. Nun werden sie gemeinsam die 14. Staffel des "Supertalents" moderieren. (2020 Getty Images/Joshua Sammer)

Victoria Swarovski wird neue Moderatorin

Doch nicht nur die Jury wird in der kommenden Staffel erweitert, auch Moderator Daniel Hartwich bekommt fortan weibliche Unterstützung: An seine Seite gesellt sich Victoria Swarovski. Die 26-Jährige, die bereits 2010 in der Jury der Sendung saß, freut sich über ihre Rückkehr: „Es schließt sich ein Kreis. Meine TV-Reise führte mich von meiner ersten Fernsehshow 'Lets Dance' zum 'Supertalent' und jetzt komme ich als Moderatorin von 'Let's Dance' zurück zum 'Supertalent'.“

In der Castingshow „Das Supertalent“ können Menschen aller Altersklassen ihre Fähigkeiten unter Beweis stellen: Ob Tiertraining, Gesang oder Zirkuseinlagen - der Fantasie sind dabei keine Grenzen gesetzt. Die kommende Staffel soll im Herbst 2020 ausgestrahlt werden. Die Aufzeichnungen des Jurycastings sollten ursprünglich im Juni beginnen, wurden angesichts der Corona-Pandemie allerdings auf Ende August vertagt. Nun werden die Aufzeichnungen werden mit verringerter Zuschauerzahl und unter Einhaltung aktueller Hygienevorschriften geplant.