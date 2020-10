Läuft bei ihr: Nachdem sie zuletzt schon gemeinsam mit Florian Silbereisen das "Schlagerjubiläum" präsentiert hatte, darf Beatrice Egli demnächst auch eine Schlagersendung im SWR Fernsehen moderieren. (Getty Images/Mohssen Assanimoghaddam)

Mit „Schlagerspaß mit Andy Borg“ hat das SWR Fernsehen bereits ein sehr erfolgreiches Musikformat für Schlagerfans im Programm. Einziges Manko: Die Sendung zielt eher auf ein älteres Publikum ab - jüngere Schlagerfans suchen Stars in ihrem Alter hier häufig vergeblich. Das soll sich mit der neuen Schlagersendung „SWR Schlager - Die Show“, die erstmals am 5. Dezember um 20.15 Uhr ausgestrahlt wird, ändern. Das neue Format will ein etwas jüngeres Publikum ansprechen. Passend dazu schickt der SWR mit Beatrice Egli und Alexander Klaws ein juveniles und zugkräftiges Moderatoren-Duo ins Rennen.

Beatrice Egli und Alexander Klaws stehen für Erfolg und Dynamik. Beide gewannen ihre jeweilige Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ und schafften es im Gegensatz zu manch anderem Castingshow-Sieger, sich langfristig im Musikgeschäft zu etablieren. Und beide konnten bereits Moderationserfahrungen sammeln. So stand Beatrice Egli erst kürzlich an der Seite von Florian Silbereisen als Co-Moderatorin beim „Schlagerjubiläum“ im Ersten auf der Bühne. Alexander Klaws durfte im März sein Moderationsdebüt bei „DSDS“ geben. Davor präsentierte Klaws unter anderem die Musiksendung „Goldschlager - Die Hits der Stars“ bei SAT.1 Gold.

Alexander Klaws wird gemeinsam mit Beatrice Egli das neue Samstagabendformat "SWR Schlager - Die Show" moderieren. (Getty Images/Ronny Hartmann)

In der zweistündigen Samstagabendshow „SWR Schlager - Die Show“ begrüßt das Duo jüngere Schlagerkünstler wie Vanessa Mai, Ramon Roselly, Giovanni Zarrella und Eloy de Jong. Aber auch etablierte Szenegrößen wie Howard Carpendale und Jürgen Drews werden nicht fehlen. Für frischen Wind in der Sendung sollen auch kurzweilige Aktionen, Talks und Fan-Interaktionen über die sozialen Netzwerke sorgen. In dem Bereich hat Egli zuletzt schon vorgelegt: Sie startete einen Online-Aufruf, in dem sie (virtuelle) Begleitsänger und -tänzer für eine Performance bei „SWR Schlager - Die Show“ suchte.