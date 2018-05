Eloy, Ireen Sheer, Maxi Arland und Annemarie Eilfeld gehen gemeinsam auf musikalische Kreuzfahrt. (SAT.1 Gold / Kay Kirchwitz)

Ireen Sheer, Annemarie Eilfeld, Maximilian Arland und Eloy: SAT.1 Gold hat für seine neue Schlagershow „Das Musikschiff - Stars auf einer Welle“ große Namen an Bord geholt. In dem neuen Format, das am Donnerstag, 5. Juli, erstmals auf Sendung geht, schippern die Musiker an Bord eines Kreuzfahrtschiffes übers Mittelmeer. Zusammen mit Moderator Matthias Killing geht die Reise von Florenz über Marseille und Barcelona bis nach Palma de Mallorca. In jeder der vier Folgen tauchen drei der Künstler in die Musikwelt des jeweiligen Gastlandes ein und spielen auf der Bühne des Kreuzfahrschiffes zusammen mit einem musikalischen Gast ihre Interpretationen beliebter Schlager. Der vierte Musiker im Bunde erkundet derweil vor Ort Land und Leute.

In der ersten Folge besucht Eloy (Ex-Caught in the Act) die toskanische Hauptstadt Florenz und entdeckt zusammen mit Sternekoch Robin Pietsch italienische Spezialitäten. An Bord des Schiffes überrascht derweil Tina York die zurückgebliebenen Musiker. Gemeinsam bereiten sie sich auf das Thema des Abends vor: Italo-Pop.

In der ersten Folge erkundet Eloy die Toskana. (SAT.1 Gold / Kay Kirchwitz)

„So eine Woche auf dem Schiff und die musikalischen Herausforderungen schweißen unheimlich zusammen“, berichtet Maxi Arland über die Schlager-Kreuzfahrt. „Das Motto erinnert mich an unsere Italien-Fahrten als Kind. Im Auto wurden die ganze Zeit italienische Hits gesungen und gespielt - das habe ich geliebt.“