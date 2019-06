Die Autoexperten Axel Zörner (links) und Michael Sroka sind Fans von alten Gefährten. RTL Nitro gibt mit der Doku-Serie "Axel & Micha - Die Zwei vom Schrauberhof" Einblicke in das Arbeitsleben der ostdeutschen Mechaniker. (TVNOW / Stefanie Schumacher)

Motoröl, Wagenheber und seltene Karossen: Für die neue Doku-Serie „Axel & Micha - Die Zwei vom Schrauberhof“ heftet sich RTL Nitro an die Fersen der Autonarren Axel Zörner und Michael Sroka. Das Mechaniker-Duo betreibt in der Nähe von Magdeburg eine Autowerkstatt, in der vermeintlich eingestaubten Fahrzeugen wieder neues Leben eingehaucht wird. Ihr Motto: Oldie but Goldie. In zehn Ausgaben bekommen die Ostdeutschen in ihrem Schrauberhof ganz unterschiedliche Fahrzeuge vorgesetzt. Aber egal ob Trabi, rumänischer Dacia oder ein DDR-Lkw - Axel und Micha versuchen, das Beste aus den Gefährten herauszuholen. Außerdem begleitet das Docutainment-Format die Autoschrauber zu Oldtimertreffen, ist bei Probefahrten dabei und steht Axel und Micha bei der nervenaufreibenden Suche nach den passenden Ersatzteilen zur Seite.

Die erste Folge von „Axel & Micha - Die Zwei vom Schrauberhof“ zeigt RTL Nitro am Sonntag, 23. Juni, 16.00 Uhr, im Anschluss an das ADAC Total 24h-Rennen. Die restlichen Episoden der Autoschrauber-Reihe folgen ab 30. Juni immer sonntags ab 13.10 Uhr in Doppelfolgen.