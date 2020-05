Der Kabarettist Abdelkarim führte für die ZDF-"heute-show" Interviews bei den Maidemonstrationen in Berlin, als sein Drehteam angegriffen wurde. Nun soll es eine heiße Spur geben. (2019 Getty Images/Joshua Sammer)

Am Rande einer Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen war es am 1. Mai in Berlin zu Angriffen auf ein Drehteam der ZDF-Satire-Sendung „heute-show“ gekommen. Der Kabarettist Abelkarim hatte - begleitet von Security-Mitarbeitern - auf offener Straße Interviews geführt. Die Dreharbeiten waren bereits beendet, als die TV-Crew von angeblich rund 20 Vermummten überraschend angegriffen wurde. Abdelkarim blieb unverletzt, mehrere Kollegen wurden allerdings verletzt und mussten im Krankenhaus behandelt werden. Auch eine Metallstange soll bei dem unerwarteten Überfall zum Einsatz gekommen sein. Der Staatsschutz ermittelt.

Tatsächlich ist noch sehr vieles unklar. Einem konkreten Verdacht ist dabei zuletzt ein Rechercheteam des TV-Magazins „Spiegel TV“, das auf RTL ausgestrahlt wird, nachgegangen. Demnach soll es eine Verbindung zu dem hoch umstrittenen ehemaligen Kiss FM-Radiomoderator Ken Jebsen geben, der als eine der Schlüsselfiguren bei den Protesten gegen vermeintlich zu restriktive Corona-Beschränkungen gilt.

ZDF-Programmdirektor Norbert Himmler hatte die Angriffe auf das "heute-show"-Team verurteilt. (ZDF / Markus Hintzen)

Jebsen, der einen Künstlernamen führt und laut „Spiegel“-Recherchen angeblich ein Mann mit iranischen Wurzeln sein soll, lässt seine aktuell in Kreisen von Regierungsgegnern und Anhängern von Verschwörungstherorien populäre YouTube-Talkshow „KenFM“ bei der Berliner Produktionsfirma TV United produzieren. Wie „Spiegel TV“ erfahren haben möchte, kam es dort allem Anschein nach hinter den Kulissen zu einer Art Indiskretion.

Auch das Berliner „heute-show“-Team rekrutierte sich aus den Reihe von TV United. Einen Tag vor der Mai-Demonstration, auf der es zu dem Angriff kam, zeichnete „KenFM“ in den Räumen der Produktionsfirma auf. Die Recherchen von „Spiegel TV“ legen nahe, dass so Details der Drehpläne des ZDF-Teams heimlich vorab bekannt wurden.

Programmdirektor Norbert Himmler hatte die Attacke auf das „heute-show“-Team scharf verurteilt. Er erinnerte vor dem Hintergrund des Angriffs daran, dass Pressefreheit „gerade in diesen Tagen“ ein hohes Gut sei.