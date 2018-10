Typisch bei Parkinson sind Probleme beim Gehen. Erkrankte sollten sich dennoch möglichst täglich bewegen, beispielsweise beim Nordic Walking. (Tobias Hase/dpa-tmn)

Der Gang wird unsicherer, manchmal fühlt sich der Körper schwerfällig und steif an. Die Sprache wird nuschelig, und das Schlucken ist auf eine merkwürdige Weise mühsam. Die Beschwerden können Anzeichen für eine Erkrankung sein, von der in Deutschland etwa 280 000 Menschen betroffen sind: Morbus Parkinson.

Bei Parkinson sterben Zellen in der schwarzen Substanz im Gehirn ab, der Substantia nigra. Es sind Zellen, die den Botenstoff Dopamin produzieren. Die Substanz ist unter anderem bedeutend für die Steuerung der Bewegungen.

Durch das Absterben der Zellen fehlt Dopamin. Die Patienten beginnen zu zittern, Sprach- und Schluckstörungen kommen hinzu, der Gang wird unsicher, die Schritte kleiner. Die Bewegungen werden langsamer, Arme und Beine steif.

Heilbar ist die Erkrankung nicht. Aber: „Die Lebenserwartung ist bei typischen Parkinson-Patienten heute annähernd normal“, sagt Professor Rüdiger Hilker-Roggendorf von der Deutschen Gesellschaft für Parkinson und Bewegungsstörungen (DPG).

Nach Jahren muss Therapie angepasst werden

Ab einem Alter von 70 Jahren werde die Erkrankung in erster Linie mit der Gabe von Botenstoffen wie L-Dopa behandelt, das im Gehirn zu Dopamin umgewandelt wird und den Mangel ausgleichen soll. Das Problem: Zunächst lindern die Medikamente die Symptome in der Regel gut, betont Hilker-Roggendorf. Nach mehreren Jahren müsse die Therapie aber oft angepasst werden.

Arzneimittel sind bei Morbus Parkinson nicht die einzige Therapieoption. Physiotherapie soll die Beweglichkeit und die Stabilität fördern. Ergotherapie helfe, Alltägliches wie Anziehen, Körperpflege oder Essen besser zu meistern. Den Sprech- und Schluckbeschwerden widmen sich Logopäden. Sie bieten auch spezielle Trainings für die Stimme an, wie etwa das Lee-Silverman-Training.

Patienten sollten sich zudem möglichst täglich bewegen. Ideal sei Nordic Walking, betont Stephanie Heinze von der Hilde-Ulrichs-Stiftung für Parkinsonforschung. Wassergymnastik, Radfahren, Tanzen und Tai-Chi seien ebenfalls wirksam. Auch für zu Hause gebe es einfache Übungen, um Kraft, Feinmotorik oder Gleichgewicht zu trainieren. Stephanie Heinze ist schon früh an Parkinson erkrankt. Sie macht anderen Patienten Mut und sagt: „Man muss die Krankheit akzeptieren. Man findet seinen Weg, mit ihr umzugehen.“

Forschungsergebnisse aus erster Hand

Ein sehr häufiges Symptom, das Parkinson-Patienten und Menschen mit Multipler Sklerose extrem zu schaffen macht, ist das sogenannte chronische Fatigue-Syndrom. „Tiefe Müdigkeit, Erschöpfung und Abgeschlagenheit sind die charakteristischen Beschwerden.

Sie treten nicht nur an einem Tag auf, sondern begleiten die Patienten ständig“, sagt Dr. Holger Honig vom Klinikum Bremerhaven-Reinkenheide. „Und: Die Fatigue-Symptomatik verbessert sich nicht, wenn sich die Patienten ins Bett legen und schlafen.“

Gemeinsam mit sechs weiteren Wissenschaftlern und Medizinern aus ganz Deutschland stellt der Neurologe am kommenden Sonnabend bei der Fachveranstaltung „Neuro 2018“ in Bremerhaven Therapien und neue Erkenntnisse aus der Grundlagenforschung zu Parkinson und Multipler Sklerose (MS) vor.

Das Besondere an der Fachmesse: Sie richtet sich nicht nur an Mediziner, Therapeuten und Pflegekräfte, sondern ganz explizit auch an Patienten und Angehörige. Sie sollen aus erster Hand erfahren, was es an neuen Behandlungsmöglichkeiten gibt, mit anderen Betroffenen ins Gespräch kommen und gezielt den Fachleuten vor Ort ihre Fragen stellen können.

Fatigue ist ein Schwerpunkt des Fachtages. Denn: Ein großer Teil der Parkinson- und MS-Patienten leidet an der extrem belastenden Begleiterscheinung. Honig: „Bei MS bezeichnen viele Patienten die Fatigue sogar als schlimmstes Symptom. Die Erschöpfung beeinträchtigt neben Psyche und Motorik auch die geistige Leistungsfähigkeit.“

Oft dauere es aber sehr lange, bis eine Diagnose gestellt werde. Denn: Die Beschwerden ähneln nach Angaben des Arztes beispielsweise denen einer Depression. Honig: „Es ist nicht leicht, das auseinanderzuhalten. Zumal es bei der Fatigue keinen Marker oder Blutwert gibt, wodurch die Diagnose gestellt werden kann. Deshalb geschieht das über Fragebögen und das Gespräch.“

Ist die Diagnose gestellt, beginnt die nächste Schwierigkeit: die Behandlung. Zur Fatigue wird laut Honig erst seit 20 Jahren geforscht. „Es gibt sehr viele Therapieversuche mit Substanzen, die Aufmerksamkeit und Wachheit erhöhen sollen. Zum Beispiel durch Amphetamine. Das Problem: Kurzfristig zeigen sich Effekte, aber in der Dauertherapie der Fatigue hat sich keines dieser Medikamente als hilfreich erwiesen“, sagt der Arzt.

Elektrische und magnetische Reizung des Gehirns haben einen positiven Effekt

„Das heißt, dass wir medikamentös eigentlich keinen Angriffspunkt haben.“ Aktuelle Studien würden jedoch zeigen, dass eine elektrische und magnetische Reizung des Gehirns einen positiven Effekt habe. Der Strom werde über Klebeelektroden an der Kopfhaut übertragen.

Was erwiesenermaßen helfe, sei paradoxerweise leichtes körperliches Training. Monotone Tätigkeiten dagegen führten sehr schnell zu Müdigkeit und Abgeschlagenheit, betont der Arzt. „Außerdem steht die Beratung im Vordergrund. Die Patienten sollten ein Tagebuch führen, um ihre Energiespeicher kennenzulernen, Angehörige und Arbeitgeber aufklären, was Fatigue bedeutet.

Das Ziel ist, Verständnis dafür zu erzeugen, dass in bestimmten Momenten einfach nichts mehr geht. Chronische Fatigue ist ein schwerwiegendes Symptom, das für Nicht-Betroffene sehr schwer nachzuvollziehen ist.“ Auch bei anderen schweren Erkrankungen wie Krebsleiden trete Fatigue als Begleiterscheinung auf.

Für MS-Patienten dürften außerdem neueste Erkenntnisse aus der Forschung interessant sein, die Dr. Pawel Kermer vom Nordwest-Krankenhaus in Sande vorstellt: Danach könnten der Darm und die Mikroorganismen darin bei der Entwicklung von Multipler Sklerose wichtiger sein, als bisher angenommen. „Zudem spielen offenbar weitere Faktoren wie Infektionen im Kindesalter, die Therapie mit Antibiotika und der Genpool in der Darmwand eine Rolle“, so Kermer.

Die Fachmesse „Neuro 2018“ wird am Sonnabend, 20. Oktober, von 9.30 bis 16 Uhr im Conference Center des Atlantic Hotel Sail City in Bremerhaven veranstaltet. Seit 2014 wird die Veranstaltung von der Messe Bremen organisiert. Der Eintritt kostet für Betroffene zehn Euro, für Therapeuten und Pflegende 15 Euro, für Ärzte 20 Euro. Informationen zum Programm gibt es online unter www.neuro2018.de.