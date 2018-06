Lutz van der Horst übermittelt in seiner neuen Show "Did You Get The Message?" Nachrichten auf außergewöhnliche Weise. (Andreas Rentz/Getty Images)

Nachrichten per WhatsApp oder Facebook verschicken - kann jeder. Warum nicht mal Lutz van der Horst als Medium nutzen? Der „heute-show“-Comedian fungiert in seiner neuen Show als Botschafter und übermittelt in dieser Funktion Nachrichten auf ganz besondere Weise. „Did You Get The Message?“ heißt das Comedy-Format, das aktuell von VOX produziert wird und echte Menschen mit Versteckte-Kamera-Szenen überrascht. Auf seiner Facebookseite betreibt Spaßmacher van der Horst bereits eifrig Werbung für die neue Show.

Denkbar sind Nachrichten jeder Art - von der witzigen Danksagung über die romantische Liebeserklärung bis zur kleinen Ermahnung. Einige Szenen verriet VOX bereits: Da wäre der Chef, der seine Mitarbeiterin per Blaskapelle auf ihre Social-Media-Nutzung hinweist. Oder die Mutter, die eine Demo vor der Haustür dazu nutzt, dem Sohn das Zimmerputzen in Erinnerung zu rufen. Bewerben kann sich übrigens jeder, der einem Menschen etwas mitteilen möchte, unter diesem Link: https://comedymessage.de/bewerben.html