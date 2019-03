Lisa Feller und Dr. Karsten Brensing gehen in der neuen WDR-Sendung auf die Suche nach den tierischen Doppelgängern der Stars. Die erste von insgesamt drei Folgen läuft am Sonntag, 28. April, um 22.45 Uhr. (WDR/Ben Knabe)

Katzen, die eine Toilette benutzen, Papageien, die Menschenstimmen täuschend echt imitieren oder Hunde, die aufrecht gehen: Das Internet ist voll mit kuriosen Videos, in denen Tiere menschliche Verhaltensmuster an den Tag legen. Die neue Show „Das Tier in dir“, die der WDR ab Sonntag, 28. April, zeigt, geht sogar noch einen Schritt weiter und behauptet, jeder Mensch hätte einen tierischen Doppelgänger. Mit einem Augenzwinkern weist die Sendung drei prominenten Gästen ein tierisches Pendant zu, zu dem anhand einer oberflächlichen Ähnlichkeit oder einem auffälligen Verhaltensmuster eine Parallele gezogen wurde.

In einer Mischung aus spaßigen Aktionen, informativen Gesprächsrunden und erläuternden Einspielfilmen führt Moderatorin Lisa Feller durch die Show. An ihrer Seite steuert der Meeresbiologe und promovierte Verhaltensforscher Dr. Karsten Bensing seine Expertise über Tiere bei. Als Gäste mit dabei sein werden Kabarettist Jürgen Becker, Moderatorin Mareile Höppner und Sänger Thomas Anders.

Welcher tierische Doppelgänger wohl Sänger Thomas Anders zugewiesen wird? (Sebastian Widmann/Getty Images)

Vorerst sind insgesamt drei 45-minütige Ausgaben der originellen Show geplant. Ausgestrahlt werden die Ausgaben ab 28. April, immer sonntags, um 22.45 Uhr, im WDR-Dritten. Produzent ist die Pro TV Produktion GmbH,