Rammstein steht für Spektakel auf der Bühne, doch auch 2021 wird es für Gitarrist Richard Kruspe (links) und Sänger Till Lindemann nichts mit der geplanten Stadion-Tour durch Europa - 2022 soll es aber klappen. (Avalon / Getty Images)

Die meisten werden es geahnt haben, dennoch dürfte diese Nachricht unter Rammstein-Fans für hängende Köpfe sorgen: Auch 2021 kann die große Rammstein Europa Stadion Tour aufgrund der anhaltenden Corona-Krise nicht stattfinden. Für diesen Sommer muss man voraussichtlich erneut mit Veranstaltungsverboten und Beschränkungen auf dem gesamten Kontinent rechnen, weshalb die Shows aufgrund fehlender Planungssicherheit nicht durchgeführt werden können - sondern erst 2022. Ursprünglich sollte die große Europa-Tournee, welche die international erfolgreiche deutsche Metalband neben diversen deutschen Standorten unter anderem auch nach Dänemark, Großbritannien, Frankreich und Estland führen sollte, bereits 2020 stattfinden - nun erfolgte die zweite Verlegung.

Ein Trostpflaster gibt es für Fans der Berliner allerdings: „Rammstein nutzen den freien Sommer, um an neuen Songs zu arbeiten“, heißt es in der zugehörigen Mitteilung. So müssen sich Freunde der Band zwar ein Jahr länger gedulden, dann bekommen sie neben der vermutlich erneut spektakulären Bühnenshow aber vielleicht auch live neues Songmaterial zu hören.

Unter anderem wird Frontmann Till Lindemann mit Rammstein in Großbritannien, Frankreich und Italien auftreten. (Avalon)

Abgesehen vom Konzert in Belfast, welches komplett abgesagt wird, sind nun alle Termine auf den Sommer 2022 datiert, Tickets behalten ihre Gültigkeit. In Deutschland spielen Frontmann Till Lindemann und Co. unter anderem im Berliner Olympiastadion und im Hamburger Volksparkstadion. In Stuttgart wechselt die Location von der Mercedes-Benz-Arena auf den Cannstatter Wasen. Weitere Stationen sind unter anderem Zürich, Klagenfurt, Lyon, Turin und Warschau.

Das sind die neuen Termine im deutschsprachigen Raum

20.05.2022 Leipzig, Red Bull Arena Leipzig (verlegt vom 29.05.2020 und 22.05.2021)

21.05.2022 Leipzig, Red Bull Arena Leipzig (verlegt vom 30.05.2020 und 23.05.2021)

25.05.2022 Klagenfurt, Wörthersee Stadion (verlegt vom 25.05.2020 und 27.05.2021)

30.05.2022 Zürich, Stadion Letzigrund (verlegt vom 06.06.2020 und 05.07.2021)

31.05.2022 Zürich, Stadion Letzigrund (verlegt vom 07.06.2020 und 06.07.2021)

04.06.2022 Berlin, Olympiastadion (verlegt vom 04.07.2020 und 05.06.2021)

05.06.2022 Berlin, Olympiastadion (verlegt vom 05.07.2020 und 06.06.2021)

10.06.2022 Stuttgart, Cannstatter Wasen (verlegt vom 02.06.2020 und 31.05.2021 von der Mercedes-Benz Arena)

11.06.2022 Stuttgart, Cannstatter Wasen (verlegt vom 03.06.2020 und 01.06.2021 von der Mercedes-Benz Arena)

14.06.2022 Hamburg, Volksparkstadion (verlegt vom 01.07.2020 und 30.06.2021)

15.06.2022 Hamburg, Volksparkstadion (verlegt vom 02.07.2020 und 01.07.2021)

18.06.2022 Düsseldorf, Merkur Spiel-Arena (verlegt vom 27.06.2020 und 26.06.2021)

19.06.2022 Düsseldorf, Merkur Spiel-Arena (verlegt vom 28.06.2020 und 27.06.2021)