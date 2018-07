Beknackte Baller-Schlachten in absurden Kostümen sind bei "Fortnite" an der Tagesordnung. Im neuen "Playground"- oder "Spielwiesen"-Modus dürfen sich Spaßvögel jetzt so richtig austoben, denn anders als bei "Battle Royal" herrscht kein Leistungsdruck. (Epic Games)

Wer in Epics „Fortnite“ endlich mal so richtig die Sau rauslassen will, bekommt jetzt seine Chance: Der neue Game-Modus „Playground“ oder „Spielwiese“ ist online - und er lädt die Fans dazu ein, sich ohne den Leistungsdruck auszutoben, der im „Battle Royal“-Modus herrscht. Denn: Anders als dort werden tote Spieler im „Playground“-Modus neu gespawnt - das heißt, sie tauchen wieder auf. und können weiter Truhen, Munitions-Boxen oder andere Extras spawnen. Tatsächlich bietet die „Spielweise“ zehnmal mehr Ressourcen und Matches als „Battle Royal“. Außerdem ist „Friendly Fire“ die ganze Zeit über aktiviert, und es tummeln sich insgesamt hundert gut gelaunte Lamas auf der Karte.

„Spielwiese“ wurde bereits vor einiger Zeit live geschaltet, hatte aber wegen des enormen Zulaufes zunächst mit Stabilitätsproblemen zu kämpfen und wurde deshalb wieder vom Netz genommen. Darum trennte Epic die entsprechenden Matchmaker nun von den restlichen Spielmodi und sorgte damit für ein weniger ausfallanfälliges Erlebnis. Vermutlich ist der Modus vorerst nur auf wenige Tage begrenzt. Doch bei ausreichendem Erfolg könnte „Playground“ entweder regelmäßige Comebacks feiern oder sogar als fester Spielbestandteil integriert werden. Trotzdem: Eile ist angesagt!

Zusätzlich ist die „Spielweise“ eine ideale Gelegenheit, um die Auswirkungen neuer Content-Pakete auszutesten: wie zum Beispiel die des „Trommelgewehrs“, das mit dem seit 3. Juli verfügbaren Update 4.5 ausgeliefert wurde. Die Hybrid-Waffe kommt mit der Schussrate einer Maschinenpistole und verfügt über die Feuerkraft eines Gewehrs. Wer an der neuen Bleispritze interessiert ist, kauft sie an einem Automaten oder hofft, dass er sie in Truhen oder auf dem Boden findet.