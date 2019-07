Motsi Mabuse hat Grund zur Freude: Sie ist die neue Jurorin der britischen "Let's Dance"-Muttersendung "Strictly Come Dancing". (Joshua Sammer/Getty Images)

Das deutsche Publikum hat Motsi Mabuse mit ihrem Charme und ihrem Sachverstand schon längst erobert, nun kommen auch britische Tanzfans in den Genuss: „Ich bin überglücklich darüber, Teil der Jury von 'Strictly Come Dancing' zu werden“, freut sich die „Let's Dance“-Jurorin bei Instagram über ihren neuen Job in der britischen Version der Tanzshow. Obwohl die 38-Jährige bisher nur im deutschen Fernsehen aktiv war, ist der Name Mabuse in Großbritannien kein unbekannter: Motsi Mabuses kleine Schwester Otlile tanzt seit 2015 in „Strictly Come Dancing“ mit Prominenten.

„Let's Dance“ will Motsi Mabuse trotz des prestigeträchtigen neuen Jobs aber treu bleiben: „Ich bin mit 'Let's Dance' aufgewachsen und habe so viel gelernt, keine Sorge, so schnell gehe ich nirgendwohin“, versichert der Tanzprofi. 2007 hatte Mabuse ihre TV-Karriere als Tänzerin in der Show begonnen, seit 2011 sitzt der Publikumsliebling in der Jury. Im Herbst geht die Show zum ersten Mal auf Tour.