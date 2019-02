Wer wird Millionär? Schluss mit Hotel Mama und Dauerstudium - Mo. 11.03 - RTL: 20.15 Uhr „Wer wird Millionär? Schluss mit Hotel Mama und Dauerstudium“

Neuer Kniff bei der Auswahlrunde

Andreas Schoettl

Günther Jauch will in einem weiteren Special von „Wer wird Millionär?“ ewige Nesthocker in die ersehnte Unabhängigkeit entlassen. Dafür wird bei dem RTL-Quiz-Klassiker eine Neuerung eingeführt.