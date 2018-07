Wenn es um die reinen Zahlen geht, ist Drake aktuell die unangefochtene Nummer eins. Jetzt brach er einen Rekord der Beatles. (Universal Music)

„Bigger than Jesus“ zu sein, behaupteten die Beatles einst provokant. Heute gilt es als Affront, zu sagen, man wäre größer als die Fab Four aus Liverpool. Der Rapper Drake darf dies allerdings ab sofort mit gutem Recht: Der Kanadier brach einen 54 Jahre alten Rekord der Beatles.

Nicht nur landeten alle 25 Songs seines aktuellen Albums „Scorpion“ in den Billboard-Hot-100-Charts. Ganze sieben davon finden sich sogar in den Top Ten wieder, angeführt von „Nice For What“ auf Platz 1. Damit übertrifft der Musiker aus Toronto die legendären Beatles, die 1964 mit fünf Songs auf den ersten zehn Plätzen vertreten waren.

Es ist das derzeit vielleicht meistgehörte Album der Welt: "Scorpion" von Drake wurde in einer Woche eine Milliarde Mal gestreamt. (Universal Music)

Selbstverständlich führt „Scorpion“ kurz nach Veröffentlichung auch die Albencharts an; in Sachen Online-Abrufen brach die Platte sogar noch einen Rekord: Innerhalb der ersten Woche wurde das Album weltweit insgesamt eine Milliarde Mal gestreamt.

Noch gibt es für Drake aber weitere Rekorde der Beatles zu brechen: Insgesamt gelangen dem 31-Jährigen bislang 31 Top-Ten-Hits, ebenso wie Rihanna. Davor liegen allerdings die Beatles mit 34 und Madonna mit 38. Noch ...