Mit "Patience" meldet sich Yvonne Catterfeld 2021 als Sängerin zurück. (2019 Getty Images/Andreas Rentz)

Yvonne Catterfeld ist zurück. Drei Jahre nach der Veröffentlichung ihres letzten Studio-Albums „Guten Morgen Freiheit“ bringt die 41-Jährige eine neue Single auf den Markt: Der Song heißt „Patience“ und erfüllt einen lang gehegten Traum der gebürtigen Erfurterin.

Bereits im Alter von zwanzig Jahren, als Catterfeld ihren ersten Plattenvertrag unterschrieb, hegte sie den Wunsch, eines Tages ein englischsprachiges Album aufzunehmen. In der Zwischenzeit hat sie immer wieder die Gelegenheit ergriffen, um auf ihren Konzerten oder einzelnen Tracks ihrer Alben englisch zu singen. „Patience“ ist also nur ein weiterer logischer Schritt in eine lange vorgeplante Richtung.

Über ihren Song verrät die Künstlerin, die zuletzt als Coach bei „The Voice of Germany“ zu sehen war: „Patience fordert Geduld vom anderen ein, um sich neu öffnen zu können, sodass alte Wunden heilen, bevor man den Schutzmantel fallen lässt, um sich dem anderen hinzugeben - oder auch die Bitte nach Zeit, um eine Entscheidung treffen zu können. Es geht darum, dass man selbst den Zugang wieder zu sich finden muss, bevor man jemand anderem (wieder) Zugang gewähren kann. Eine Entscheidung braucht oft Raum und Zeit und man muss sich zuerst einmal seinen eigenen Ängsten und inneren Dämonen stellen.“

Fans der Sängerin können sich unterdessen schon jetzt auf weiteren Nachschub freuen: Nach eigenen Angaben arbeitet Catterfeld bereits an ihrem achten Studioalbum, auf welchem auch „Patience“ enthalten sein wird.