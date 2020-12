"Afterglow" heißt der neue Song, mit dem Ed Sheeran am Montag seine Fans überraschte. (2019 Getty Images)

Er ist wieder da: Fast auf den Tag genau ein Jahr, nachdem er eine Auszeit angekündigt hatte, meldet sich Ed Sheeran („Perfect“) überraschend zurück. Am heutigen Montag kündigte der Brite auf Instagram einen neuen Song an. Der Titel „Afterglow“ ist ab sofort überall als Stream und Download verfügbar. Das dazugehörige Video wurde in einem einzigen Take aufgenommen und ist seither auf YouTube zu sehen.

„Hey Leute, Afterglow ist ein Song, den ich letztes Jahr schrieb und für euch veröffentlichen wollte“, schreibt Sheeran zu einem kurzen Ausschnitt aus dem Clip. Die Hoffnung auf ein vollständiges Comeback machte der 29-Jährige allerdings zunichte: „Es ist nicht die erste Single des nächsten Albums, sondern einfach nur ein Song, den ich liebe und ihr hoffentlich auch.“ Beendet wird der Post mit den Zeilen: „Viel Spaß! Habt sichere und fröhliche Weihnachtstage und ein frohes neues Jahr. Ich gehe dann mal zurück ins Daddy-Land, ciao x.“

Am 24. Dezember 2019 hatte Ed Sheeran, ebenfalls via Instagram, angekündigt, eine erneute Pause vom Musikbusiness zu nehmen. Ausschließlich zur Geburt seiner ersten Tochter Lyra Antarctica hatte sich der Superstar mit einem Posting seither zurückgemeldet. Das Kind war im August zur Welt gekommen. Seine Mutter ist Sheerans Ehefrau Cherry Seaborn.