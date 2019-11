Neue Musik von den Ärzten: Auf ihrer Website bestätigten Bela B (links), Farin Urlaub und Rodrigo González ein neues Album und kündigten eine Tournee an. (Nela König)

In den letzten Monaten brachten sie die Gerüchteküche mit kryptischen Posts zum Kochen, nun ist klar: Die Ärzte bringen ein neues Album auf den Markt und gehen auf große Tournee. Auf ihrer Homepage schrieben die Musiker: „Haben wir euch gefehlt?! Habt ihr uns vermisst?! Ist euch jetzt klar, dass mit uns die Welt schöner ist?!“ Dazu kündigten die „In The Ä Tonight“-Tour an, die sie 2020 in 15 Städte in Deutschland, Österreich und der Schweiz führt. Wann das Album erscheint und wie es heißen wird, verrieten Farin Urlaub, Bela B und Rodrigo González aber noch nicht. Karten für die Konzerte gibt es ab Donnerstag, 14. November, 17 Uhr zu kaufen.

Alle Fans, die nicht bis zum Tourauftakt in Hannover am 7. November 2020 warten wollen, dürfen sich derweil auf alte Musik im neuen Gewand freuen. Am 13. Dezember erscheint das zweite Album der Band, „Im Schatten der Ärzte“ (1985), als Vinylalbum. Die Songs, etwa „Ich weiß nicht (ob es LIebe ist)“ oder „Buddy Hollys Brille“, haben die Musiker dafür neu aufgenommen und „fett produziert“, wie es auf der Website der Band heißt.