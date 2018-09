Betty (Annina Hellenthal, rechts) ist glücklich, mit ihrer besten Freundin Hanna (Marie Zielcke) auf der Station zusammenzuarbeiten zu dürfen. (ZDF / Willi Weber)

Noch eine Krankenhausserie? - Warum nicht? sagte man sich im Januar 2015 beim ZDF und startete die Vorabendserie „Bettys Diagnose“. Viereinhalb Minuten pro Tag für einen Patienten: Vor diesem Hintergrund spielt die Serie aus der (fiktiven) Karlsklinik nun schon in der fünften Staffel (25 neue Folgen, immer freitags, um 19.25 Uhr). Bereits 2017 wurde Bettina Lamprecht von Annina Hellenthal abgelöst. Der Rollenname blieb, die Neue gerierte sich genauso widerspenstig wie ihre Vorgängerin. - In der ersten der neuen Folgen kümmern sich Krankenpflegerin Betty Weiss und Dr. Lewandowski (Eric Klotzsch) um einen Herzinfarkt-Patienten, der einen Lottogewinn nicht verkraftet hat. Das Kuriose: Ausgerechnet mit Betty an seiner Seite will er ab sofort ein neues Leben beginnen ...

