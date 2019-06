Ex-Ich+Ich-Frontmann Adel Tawil meldet sich mit seinem dritten Solo-Album "Alles lebt" zurück. Darauf setzt er auf viele abgenutzte Motive, große Worte und konfektionierten Radiopop. (Warner Music)

Als Adel Tawil vor zwei Jahren sein bis dato letztes Solo-Album „So schön anders“ veröffentlichte, hatte der Berliner Sänger gerade eine schwere Zeit hinter sich. Die Beziehung mit seiner Ehefrau Jasmin war 2014 in die Brüche gegangen. Das warf den Künstler nicht nur privat aus der Bahn, es spiegelte sich auch in den Songs wider, in denen er seinen Trennungsschmerz dokumentierte und seine neue Selbstfindung in Worte goss. Sehr viel erfreulicher sind die Vorzeichen zu seiner neuesten Platte „Alles lebt“. Schließlich wurde Tawil vor Kurzem zum ersten Mal Vater.

Zwar hält der 40-Jährige zum Leidwesen der Boulevardpresse Name und Geschlecht seines Nachwuchses geheim. Auf seinem neuen Album widmet er seinem Kind aber immerhin ein Lied. In „Neues Ich“ münzt Tawil seine Vaterfreuden in große Metaphern um. Sein neuer „Hauptgewinn“ vertreibe alle bösen Geister und stattdessen ziehe zu Hause nun die Liebe ein. Ansonsten bietet der väterliche Endorphinschub auf lyrischer Ebene wenig an. Musikalisch erinnert der eingängige Song mit einer sich langsam steigernden Pianoline, einem Drum-Machine-Beat und Chorelementen im Refrain an das Baukastenprinzip vieler zeitgenössischer Popsongs.

Nur wenige Lichtblicke

Die radiotaugliche Ode an Klein-Tawil erweist sich trotzdem als lichter Moment in einem sonst recht eindimensionalen Pop-Werk. Die wenigen analogen Instrumente werden auf „Alles lebt“ immer wieder von Synthies und Elektrobeats plattgewalzt. Die Songs heben sich kaum voneinander ab und wirken austauschbar. Auch textlich bedient sich der ehemalige Ich+Ich-Frontmann vieler abgenutzter Motive.

Die schlageresk anmutende Klavierballade „DNA“ etwa präsentiert sich als Liebeslied voller Plattitüden: „Der Himmel reißt auf / Und das Meer will sich verneigen vor dieser Liebe / Wir sind wie aus einer DNA“. Andere Songs handeln von der Schönheit unserer Erde („Alles lebt“), einer zerbrochenen Liebesbeziehung („Hawaii“) und Fernweh („Sie rennt“). Dazu recycelt Tawil mit dem Song „Tu m'appelles“ das gleiche multilinguale Erfolgsrezept, mit dem Namika zuletzt die Charts eroberte. Allerdings erfolglos: Die Single-Auskopplung verpasste die deutschen Charts.

Spannend wird das dritte Solo-Album Tawils nur dann, wenn sich der Künstler von platten Bildern und Baukastenreimen verabschiedet. In der Elektropop-Nummer „Katching“ etwa übt Tawil Kritik am Kapitalismus und der Gier nach immer mehr Geld: „Leben wie ein König / Champagner ganz gewöhnlich / Alles schon perfekt / Aber natürlich brauchst du mehr Geld“. Autobiografisch mutet der Song „Wohin soll ich gehen“ an, in dem der Sohn eines Ägypters und einer Tunesierin die Entfremdung von seiner Heimat Berlin und aufkeimende Fremdenfeindlichkeit beklagt. Mit diesen gesellschaftskritischen Passagen und privaten Einblicken kann Adel Tawil durchaus punkten. Man hätte sich mehr davon gewünscht.