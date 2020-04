Nicht nur für "Warzone" gibt es neue Inhalte: Die Season 3 von "Call of Duty: Modern Warfare" bietet neue Maps und mehr. (Activision)

Schützenfest für „Call of Duty“-Fans: Activision läutet die Season 3 für „Modern Warfare“ ein - zeitgleich für PC, PS4 und Xbox One, denn das Game erlaubt bekanntermaßen Crossplay. Das Update mit den neuen Inhalten und Verbesserungs-Patches ist rund elf Gigabyte groß. Manche der Features stehen direkt nach dem Download zur Verfügung, weitere folgen im Laufe der Season 3.

Von Anfang an dabei sind drei neue Multiplayer Maps. Der Schauplatz von Talsik Backlot ist eine Baustelle in einer Wüstenstadt in Urzikstan. Hovec Sawmill macht ein brennendes Sägewerk in einem verschlafenen Bauerndorf zur Kulisse. Aniyah Incursion ist bereits bekannt aus dem „Ground War“ und den 10-vs.-10-Matches, legt aber den Aktionsradius enger auf den Palast.

Frühlingsgefühle für Ego-Schützen: Ab 8. April beginnt die Season 3 bei Modern Warfare". (Infinity Ward / Activision)

Ebenfalls direkt an Bord: das Scharfschützengewehr SKS und die halbautomatische Pistole Renetti. Der Operator Alex ist ein alter Bekannter für die Spieler, welche die Hauptstory bereits gezockt haben. Ebenfalls direkt nach dem Download am Start: Fahrzeug-Skins und der neue „Warzone“-Spielmodus Quads: Battle Royale für Vierer-Teams.

Im Verlauf der Season 3 kommt noch mehr

Im Verlauf der dritten Saison folgen noch die beiden Operator Ronin und Iskra, die Multiplayer-Map Hardhat, die Gunfight-Map Aisle 9, Gunsmith-Individualisierungen, Zielfernrohre und Flinten für „Warzone“, eine noch geheim gehaltene Waffe sowie die Multiplayer-Modi Gun Game Reloaded und Reinfected Ground War.

Der neue Battleplass schaltet auf 100 Stufen Boni wie Waffen-Baupläne, XP-Boosts, individuelle Skins und Embleme frei. Zu haben ist der Battlepass für 10 Euro oder 1.000 CoD-Punkte.