Die volle PS5-Packung besteht aus Konsole, "DualSense"-Controller, dazugehörigem Ladegerät, Headset und Kamera. Vielleicht bekommt die PS5-Familie schnell weiteren Zuwachs - in Form von günstigerer "Light" und kostspieligerer sowie performanterer "Pro"-Variante (Sony)

Während der gerade auslaufenden Geräte-Generation sind PS4-Hersteller Sony und Xbox-Konzern Microsoft gut damit gefahren, ihren beiden Konsolen stärkere, 4K-fähige Hardware-Modelle zur Seite zu stellen - die „PlayStation 4 Pro“ und die „Xbox One X“.

Vorteil dieser im Bereich der stationären Heim-Konsolen bisher einzigartigen Vorgehensweise: Man verhindert, dass die Hardware veraltet und verlängert dadurch den Lebenszyklus der Marke.

„Light“ und „Pro“ für die Next-Gen

Warum also diese erfolgreiche Strategie nicht wiederholen? So scheint ein neues Sony-Patent darauf hinzuweisen, dass der Hersteller sein kommendes System so konzipiert hat, dass sich seine Performance besonders leicht „skalieren“ lässt. Will heißen: Man kann durch ein paar simple Kniffe Modell-Ausführungen veröffentlichen, die mit mehr oder weniger System-Leistung kommen - also PS5-Variationen für den größeren oder kleineren Geldbeutel. Eine „Light“-Version der Konsole könnte zum Beispiel eine „System on a Chip“-Lösung sein (mit einer Kombination aus CPU und GPU), eine stärkere „Pro“-Ausführung dagegen mit mehreren Chips ausgestattet sein.

Dass Sony oder auch Microsoft direkt bei Einführung ihrer neuen Geräte mit mehreren Variationen auftrumpfen, ist trotzdem nicht zu erwarten: Zum einen würde eine derartige Strategie die Konsumenten verwirren - zum anderen ist es unwahrscheinlich, dass dafür in diesem Jahr die nötigen Produktions-Kapazitäten zur Verfügung stehen.