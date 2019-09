System of a Down kurbeln die Ticketverkäufe von Rock im Park und Rock am Ring kräftig an. (Sony BMG)

Bis zur nächsten Ausgabe von Rock am Ring und Rock im Park müssen sich Musikfans noch ein Dreivierteljahr gedulden, doch die Frühbuchertickets für die Zwillingsfestivals sind nach Angaben des Veranstalters schon fast ausverkauft. Das dürfte nicht nur der Tatsache geschuldet sein, dass Rock am Ring 2020 sein 35-jähriges und Rock im Park sein 25-jähriges Bestehen feiert: Als Headliner für die Jubiläumsausgaben wurden unter anderem System Of A Down, Green Day und Volbeat angekündigt. Weiterhin bestätigt sind bereits Bands wie Billy Talent, Korn, Disturbed, The Offspring, Weezer, Bilderbuch und Wanda.

Rock am Ring und Rock im Park finden vom 5. bis 7. Juni 2020 am Nürburgring beziehungsweise im Volkspark Dutzendteich in Nürnberg statt. Die verbleibenden Frühbuchertickets für die Wochenend-Festivals sind noch für 149 Euro zu haben, ist das Kontingent erschöpft, steigt der Ticketpreis auf 174 Euro.