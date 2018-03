Der französische Themenbereich im Europapark wurde neu gestaltet - unter anderem die Dunkelachterbahn «Eurosat Coastiality». (Europa-Park/dpa)

Paddington, Peppa Wutz, Seeräuber oder König Artus: Die großen deutschen Freizeitparks haben über den Winter teilweise kräftig gebaut und neue Themenbereiche und Fahrattraktionen errichtet. Eine Übersicht:

Europapark Rust

Deutschlands größter Freizeitpark gestaltet zur kommenden Saison vor allem den Frankreich-Themenbereich neu. Der Schwerpunkt liegt auf der Sanierung der 45 Meter hohen Dunkel-Achterbahn „Eurosat“. Neben neuen Schienen gibt es dort neue Züge. Und mit „Eurosat Coastiality“ entsteht ein neues Virtual-Reality-Erlebnis. Auch der Eingang des Themenbereichs wird umgestaltet - unter anderem mit einem Nachbau des Varieté-Theaters „Moulin Rouge“. Im englischen Themenbereich ist Paddington neu vertreten - unter anderem mit einem Shop. Der Kinderbuch-Bär ist auch Hauptfigur einer neuen Eisshow ( www.europapark.de - Saisonstart: 24. März).

Direkt neben dem Legoland Deutschland öffnet das neue «Pirateninsel Hotel» - unter anderem mit Schlafschiffchen. (Legoland Deutschland Resort/dpa)

Legoland

Direkt neben dem Legoland öffnet zum Saisonstart am 24. März das neue „Pirateninsel Hotel“ mit 142 Zimmern. Unter anderem gibt es dort Schlafschiffchen, Seeräubermenüs und einen Piratenschiff-Spielplatz. Im Park feiert mit dem „Großen Lego Rennen“ die erste Virtual-Reality-Achterbahn Premiere. In der Miniland -Modellausstellung gibt einen neuen Bereich, der sich dem „Star Wars“-Film „Das Erwachen der Macht“ widmet ( www.legoland.de - Saisonstart: 24. März).

Im Heide Park Resort eröffnet in diesem Jahr das deutschlandweit erste «Peppa Pig Land». Foto: Heide Park Resort (dpa)

Heide Park Resort

Peppa Wutz kennen wohl die meisten Eltern von kleineren Kindern. Ab dieser Saison gibt es im Heide Park Resort das erste „Peppa Pig Land“ in Deutschland. Vier Attraktionen finden sich in dem Themenbereich: Peppas Haus, ein Ritt auf Schorsch Dinosaurier, eine Reise mit dem Zug von Opa Pig und eine Bootsfahrt mit Peppa und seinen Freunden. Im „Heide Park Abenteuerhotel“ gibt es passend dazu drei „Peppa Pig“-Themenzimmer

Die Holzachterbahn Colossos macht erst 2019 wieder auf. Mitte April beginnen die Bauarbeiten an den Schienen der Bahn. Die komplette Strecke von 1,5 Kilometern Länge muss erneuert werden. Der Heidepark kündigt geheimnisvoll an: "Mit welchen zusätzlichen Highlights und Neuerungen Colossos seine Fahrt 2019 aufnehmen wird, bleibt zunächst noch ein Geheimnis." ( www.heide-park.de - Saisonstart: 24. März).

Der Schneider von Ulm stand bei der neuesten Attraktion im Erlebnispark Tripsdrill Pate. (Erlebnispark Tripsdrill/dpa)

Movie Park Bottrop

Der Movie-Park Bottrop gestaltet in diesem Jahr seine Wasser-Attraktion „Mystery River“ komplett neu. König Artus, die Ritter der Tafelrunde und weitere düstere Figuren halten Einzug. Der neue Name: „Excalibur - Secrets of the Dark Forest“. Nach und nach sollen in den kommenden Jahren weitere Fahrgeschäft-Klassiker erneuert werden ( www.moviepark.de - Saisonstart: 23. März).

König Artus und die Ritter der Tafelrunde halten im Movie Park Bottrop Einzug in der Wasserattraktion «Mystery River». (Movie Park Germany/dpa)

Tripsdrill

Der Schneider von Ulm stand bei der neuesten Attraktion im Erlebnispark Tripsdrill Pate. Anfang des 19. Jahrhunderts hatte er ein Fluggerät gebaut, stürzte jedoch damit in Donau. Bereits im vergangenen Jahr wurde in Tripsdrill das entsprechende Fahrgeschäft namens „Höhenflug“ eingeweiht. Zum Saisonstart am 24. März wird jetzt der komplette im Stil der Ulmer Altstadt gehaltene Themenbereich fertiggestellt ( www.tripsdrill.de - Saisonstart: 24. März).

Eine Kombination aus Schiff und Motorrad wird die größte Neuheit im Hansapark: Barcos del Mar. (Hansa-Park Freizeit- und Familienpark)

Hansapark

Eine Kombination aus Schiff und Motorrad ist die größte Neuheit im Hansapark: Barcos del Mar. Die aus Strandgut zusammengebauten Gefährte heben kreisförmig ab und können individuell gesteuert werden. Daneben gibt es zwei neue Shows: „Emmi, Pingi und Co. und die versunkene Stadt“ in der Aquarena sowie die Varietéshow „Timeless“ ( www.hansapark.de - Saisonstart: 29. März).

Im Holidaypark eröffnet im Sommer ein rund 5000 Quadratmeter großer Indoorbereich. (Zeichnung: Holiday Park GmbH)

Holidaypark

Indoor statt Outdoor: Im Holidaypark in der Nähe von Mannheim eröffnet in diesem Sommer der Indoor-Themenpark „Holiday Indoor“. Sieben große Attraktionen sind auf 5000 Quadratmeter Fläche geplant: Mias Elfenflug, ein Abenteuerwald, ein Bauernhof Karussell, Heidis Spielplatz, ein Bällchenbad, eine Riesenrutsche sowie Tabalugas Achterbahn ( www.holidaypark.de - Saisonstart: 24. März).