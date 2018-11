Die "X018" in Mexico City hielt zwar jede Menge News für Xbox-Besitzer bereit, aber der erhoffte News-Kracher blieb aus. Zu den Ankündigungen zählte ein "Arena"-Modus für das nächste "Sea of Thieves"-Update. (Microsoft / Rare)

Microsofts „Inside Xbox“-Event „X018“ ist vorbei - und obwohl die Veranstaltung in Mexiko Stadt einige Überraschungen bereithielt, blieb der ganz große Kracher aus. Denn: Anders als von vielen Fans erwartet, hat der Hersteller seine Pläne für die kommende Konsolen-Generation nicht enthüllt.

Stattdessen gab es: aktuelle Release-Daten, ergänzende Inhalte für Xbox-exklusive Spiele und neue Studio-Übernahmen. So hat der Konzern angekündigt, die beiden Rollenspiel-Experten Inxile Entertainment („Wasteland 2“, „Torment: Tides of Numera“) und Obsidian („Pillars of Eternity“, „Fallout: New Vegas“, „South Park: Der Stab der Wahrheit“) aufzukaufen. Zwar sollen die Entwickler auch in Zukunft unabhängig agieren, aber PlayStation-Umsetzungen ihrer kommenden Spiele-Projekte dürften sich damit wohl ausschließen. Allerdings munkeln viele Analysten schon jetzt, dass es sich hierbei vor allem um taktische Akquisitionen handelt: Anstatt eigene, neue Exklusiv-Projekte auf die Beine zu stellen, verkleinert man durch Übernahmen das Spiele-Portfolio der Konkurrenzplattformen.

Die "Forza Horizon 4"-Erweiterung "Fortune Islands" entführt Open-World-Bleifüße in den Norden der britischen Inseln. (Microsoft / PlayGround)

Eine vor allem für US-Gamer interessante Nachricht ist die Bekanntgabe eines Release-Datums für die destruktive und brutale Open-World-Schlacht „Crackdown 3“ (15. Februar 2019), weiterhin hat man für den Titel einen neuen, mit „Wrecking Zone“ betitelten Multiplayer-Modus vorgestellt. Zusätzlich dürfen sich Abonnenten des „Xbox Game Pass“-Angebots über 16 neue Spiele freuen - darunter „Sea of Thieves: Season One“, „Hellblade: Senua's Sacrifice“, „PUBG“, „Agents of Mayhem“ und die beiden „Ori“-Jump&Runs.

Wer Echtzeit-Strategie, Simulationen und andere sonst eher dem PC vorbehaltene Spiele-Genres schätzt, dürfte sich über die nun eingeführte Maus- und Tastatur-Unterstützung für seine Xbox freuen: Gerüchte über den Support des sonst Computer-typischen Zubehörs kursierten schon vor einiger Zeit. Das Feature soll bereits diese Woche eingeführt werden und zum Start die beiden Shooter-Hits„Warframe“ sowie „Fortnite“ unterstützen. Im November folgen dann unter anderem „Bomber Crew“, „Vermintide 2“, „War Hunter“, „X-Morph Defense“ und „Strange Brigade“.

Die Veröffentlichung von "Crackdown 3" wurde auf den 15. Februar 2019 gelegt, außerdem bekommt der Titel einen speziellen Multiplayer-Modus: In der "Wrecking Zone" ist der Name Programm. Leider spielt die brutale Vernichtungs-Orgie in Deutschland kaum eine Rolle. (Sumo Digital)

Die übrigen Ankündigungen des Inside-Events waren vergleichsweise unspektakulär: Hier ging es um Details wie ein Trainingsmodus für „Devil May Cry 5“, eine „Winnie Pooh“-Welt für „Kingdom Hearts 3“, die „Forza Horizon 4“-Erweiterung „Fortune Island“ sowie die Aufnahme von „Final Fantasy 13“ und „Final Fantasy 13-2“ in den Katalog der zur Xbox One aufwärtskompatiblen Xbox-360-Spiele.