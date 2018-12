Ob mit Snowboard, Gleitschirm, Wingsuit oder Skiern - runter kommt man bei Ubisofts Rodelpartie "Steep" immmer. (Ubisoft)

Microsofts kostenloses Januar-Angebot für „Xbox Live Gold“-Abonnenten wurde schon vor einigen Tagen präsentiert, jetzt sind PlayStation-Kunden an der Reihe - und ähnlich enttäuscht. So hat man passend zur kalten Jahreszeit Ubisofts Winter-Funsport-Sammlung „Steep“ (PS4) als gut gemeintes Aushängeschild ins Januar-Programm aufgenommen. Allerdings war das Open-World-Schneegestöber schon bei seiner Veröffentlichung Ende 2016 nur mäßig erfolgreich: „Steep“ ist zwar umfangreich und mit interessanten Multiplayer-Features vollgestopft, aber spielerisch hakt's bei der winterlichen Abfahrt hier und da.

Etwas interessanter sind da schon die „Portal Knights“ vom Frankfurter Spieler-Entwickler Keen Games: Das bunte Mehrspieler-Treiben erinnert am ehesten an eine durch Lego-Männlein bevölkerte Light-Variante von „Minecraft“. Junge Spieler oder solche, die sporadische Multiplayer-Unterhaltung suchen, werden hier bestens bedient - zumal „Portal Knights“ einen bequemen Couch-Koop bietet. Für altgediente „Minecraft“-Profis hat das Fantasy-Spielchen aus deutscher Fabrikatur allerdings nur wenig zu bieten.

Auch bei "Portal Knights" gibt es Gebiete, die zu einem winterlichen Multiplayer-Ausflug passen, (Keen Games)

Riesenroboter für die PS3

Manga-Fans wiederum halten sich lieber an die 2012 veröffentlichte HD-Collection von Konamis Story-schwangerem Mech-Shooter „Zone of the Enders HD“ für PS3, während musikalische Spieler zu den treibenden Rhythmen von „Amplitude“ aufs Gas drücken. Auch wenn Sony an dieser Stelle leider nur die PS3-Fassung des ebenfalls für PS4 erhältlichen Musik-Racers anbietet.

"Super Mutant Alien Assault" von Cybernate zündet ein Action- und Effekt-Feuerwerk für Retro-Freunde. (Cybernate)

Wer dagegen 2D-Action-Rollenspiele im klassischen Japan-Look schätzt, der könnte mit Nippon Ichis „Fallen Legion: Flames of Rebellion“ glücklich werden, das dank Cross-Buy-Feature für PS Vita und PS4 verfügbar ist. Nur auf der Vita läuft leider die pixelige Arcade-Ballerei „Super Mutant Alien Assault“.