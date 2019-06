„LEGO Star Wars: Die Skywalker-Saga“

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Neunmal Skywalker: Warner und TT Games kündigen neues „LEGO Star Wars“ an

Robert Bannert

In seinem nächsten LEGO-Spiel will TT Games alle bislang veröffentlichten Filme aufgreifen und in einem gigantischen „Star Wars“-Showdown zusammenführen.