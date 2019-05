Mit "Sie wollten Wasser doch kriegen Benzin" veröffentlicht der Berliner Kontra K sein inzwischen achtes Album. (Warner Music)

Kontra K ist ein Kämpfer und noch dazu ungemein fleißig. Seit 2015 erscheint jedes Jahr ein Album des inzwischen 31-jährigen Rappers aus Berlin. Mit den LPs „Aus dem Schatten ins Licht“, „Labyrinth“, „Gute Nacht“ und „Erde & Knochen“ erreichte er immer mindestens Platz zwei in den deutschen Charts, zudem spielte er ausverkaufte Touren und nahm einige Auszeichnungen entgegen. Es ist ein immenses Pensum, das auch im internationalen Vergleich hervorsticht und nun im mittlerweile achten Album gipfelt: „Sie wollten Wasser doch kriegen Benzin“.

Was Kontra K so erfolgreich macht, ist seine Bodenständigkeit. Obwohl er als ehemaliger Industriekletterer keine Höhen scheut und dank seines Hobbys Kickboxen durchaus auch mal in die Defensive gehen kann, ist er doch im Herzen immer der Realschüler aus Charlottenburg geblieben, der eine tiefe Passion für Rap-Musik in sich trägt. Geprägt durch US-Vorbilder wie Nas oder 2Pac stellt Kontra K immer Message vor Materialismus und Weisheit vor Währungseinheiten. Das macht ihn im Rap-Geschehen zu einer Ausnahmeerscheinung. Kontra K ist kein Angeber, er ist ein Arbeiter.

Der Robin Hood unter den Deutsch-Rappern

Es geht ihm um Einsatzbereitschaft, Solidarität und Kampfgeist. Kontra K spricht auf „Sie wollten Wasser ...“, wie auch auf den Vorgängeralben, meist aus der Sicht des kleinen Mannes. „Warum bin ich gefangen in diesem unsichtbaren Käfig, der mich hält? / Und warum tragen meine Schultern die verdammte ganze Welt?“, rappt er etwa in „Ihre Sprache“. Im Zeitalter des Raubtierkapitalismus verkörpert Kontra K eine Robin-Hood-Mentalität: „Wir rauben nur die Bunker von den reichen zehn Prozent“, heißt es dazu in dem Song „Warnung“. Er gibt sich oft kriegerisch, aber nicht kopflos. „Schneller, besser und stärker als der Rest / Denn nur mit Power kommt auch der Respekt“.

Oft geht es auf dem neuen Album, das bisweilen durchaus recht wertkonservativ wirkt, auch um Selbstermächtigung, etwa im Stück „Benzin“: „Quatschst mich voll, redest und redest den ganzen Tag / Vom Leben und dem Masterplan / Junge, beweg mal deinen Arsch!“ Wie ein Box-Coach performt Kontra K mal unnachgiebig, mal herzlich („Schicksal“, „Alles was sie will“), dann wieder knallhart („Benzin“, „Ihre Sprache“). Im Vordergrund steht aber vor allem die Motivation, wenn er mit seinem typisch kratzigen Holzhammer-Flow zu den heroischen Beats seiner Hausproduzenten The Cratez rappt. Elektronisch, pompös und treibend werden seine Wörter in der Musik inszeniert, die sich vor allem aus aktuellen Strömungen zwischen Dancehall-, Pop- und Dancefloor-Elementen speist.

Die Leistungsgesellschaft als unumstürzliches System

Das Problem von „Sie wollten Wasser doch kriegen Benzin“ ist aber nicht die relativ gleichförmige Instrumentierung, sondern die Eindimensionalität. Auf dem Doppelalbum, das mit Gastauftritten von RAF Camora, Veysel und Gringo auch einen guten Querschnitt der aktuellen deutschen Rap-Elite abbildet, rattert Kontra gebetsmühlenartig seine Kampfparolen durch die Membrane, bis sie ihre Wirkung nach einer Stunde Laufzeit fast verloren haben.

Schwäche gibt es auf Kontra Ks Album auch nur als temporären Zustand, der überwunden werden muss. Anstatt auf emotionale Brüche zu setzen, klammert der Familienvater sich an das Motiv eines loyalen Leitwolfs mit konservativem Weltbild, und er reflektiert zu keinem Zeitpunkt darüber, dass seine Motivations-Musik sich durchweg der Selbstoptimierung verschrieben hat. Die Leistungsgesellschaft ist hier ein unumstürzliches System, in das man sich gegen alle Widrigkeiten einzugliedern hat. Nicht fragen, sondern handeln, lautet die Devise.