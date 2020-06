In ihrem siebten Fall "Falsches Spiel" müssen Jonas (Gabriel Raab, links), Sonja (Chiara Schoras) und Peter Kerschbaumer (Hanspeter Müller-Drossaart) einen Mord in einem Marmorwerk klären. (ARD Degeto / Hans-Joachim Pfeiffer)

Kriegt die Ex-Frankfurterin Sonja Schwarz (Chiara Schoras), ihres Zeichens Kommissarin in Bozen, endlich einen Mafioso zu fassen? Zunächst muss sie im siebten „Bozen-Krimi“ mit dem Titel „Falsches Spiel“ von 2019, den das Erste nun wiederholt, der Sonderermittlerin Carla Pisani (Jeanette Hain) den Vortritt lassen. Die ist bereits in der sechsten Episode „Leichte Beute“ in Südtirol aufgetaucht. Gleichzeitig rumort es in den Ndrangheta-Kreisen: Der Bozener Pate Francesco Rossi (Thomas Sarbacher) steht unter Beobachtung des Mafia-Buchhalters Luca Rizzi (Anatole Taubman) und fürchtet daher um den eigenen Kopf. In dieser Situation versucht er, Kommissar Zanchetti (Tobias Oertel) für sich zu gewinnen. Doch der will ihm seinerseits das Handwerk legen. Ob er sich dabei auf die energische Sonderermittlerin Pisani aus Rom verlassen kann?

Vergangenen März und April zeigte das Erste drei neue Folgen der Krimireihe, die 2015 startete und bisher insgesamt zwölf Episoden umfasst. Die letzten beiden Episoden „Tödliche Stille“ und „Zündstoff“ erreichten mit rund 6,50 Millionen Zuschauern ordentliche Quoten. Der „Capo“ Kommissar Zanchetti ist inzwischen nicht mehr dabei: Schauspieler Tobias Oertel hat sich in der elften Folge „Tödliche Stille“ vom „Bozen-Krimi“-Set verabschiedet.